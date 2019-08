Izgradnja žičare na Sljemenu poskupljuje za 2 milijuna kuna

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Kao kap je to u moru, ali uz gotovo 500 milijuna kuna, koliko će koštati nova sljemenska žičara, dat će se još dva, i to za izmjene i dopune glavnih projekata. Kako piše Večernji list, prilagoditi se mora onaj makadamske pristupne prometnice stupova na trasi, nove donje postaje, odvodnje na gornjoj postaji, vodoopskrbnog cjevovoda od gornje postaje do međupostaje Brestovac, srednjonaponskih elektroenergetskih vodova i telekomunikacijske kanalizacije na trasi, ali i projekt međupostaje Brestovac.

– Radovi su sad u popriličnom zamahu i ove će se izmjene raditi zbog određenih okolnosti s kojima smo se susreli na terenu, a prije ih nismo bili svjesni – zašto se sve nije na vrijeme isplaniralo, objasnili su jučer Večernjem listu neslužbeno u Gradu pa dodali kako ih dopune glavnog projekta sigurno neće unazaditi. Odnosno, uvjeravaju kako sve i dalje ide po planu te kako će nova sljemenska žičara biti dovršena do Dana grada sljedeće godine, to jest do 31. svibnja. Ono što se sad već, a prošlo je nešto više od pola godine od početka radova, svakako nazire jest trasa buduće žičare. Put je iskrčen, počelo se zidati stupove, a svaki se dan, kazali su tamošnji radnici koje je Večernji list jučer obišao, “dela” bez prestanka.