'Izgradit ćemo cestu do Zagvozda i Imotski će biti Provansa'

Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Malo je naroda čija je povijest tako burna, ispunjena beskrajnim bitkama i žrtvama za opstanak, slobodu i emancipaciju. Samo u prošlom stoljeća morali smo izdržati tri strašna rata, ali najveću je žrtvu trebalo podnijeti u tri stoljeća obrane od Osmanlija. Blagdan Gospe od Anđela upisan je zlatnim slovima u povijest jer je to bio dan oslobođenja Imotskog", rekla je u svom govoru na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Imotskog K. Grabar-Kitarović.



"U žarištu politike mora biti stvaranje takve gospodarske politike koja će svakom hrvatskom građaninu omogućiti sigurnu egzistenciju u Hrvatskoj. Na žalost, Imotski nije do sad bio u žarištu tih nastojanja. To treba priznati i ispraviti. Ne zaboravimo da su se Imoćani, iako ovaj kraj nije bio zahvaćen velikosrpskom agresijom, spremno odazvali pozivu domovine, mnogi položivši život. Ime Imotske bojne budi respekt, ponos i divljenje. To je razlog više da otvorimo projekt gospodarske obnove i demografskog oživljavanja", istaknula je Grabar-Kitarović, a prenosi Večernji list.

Rekla je kako je razgovarala s ministrom Goranom Marićem koji joj je obećao kako će uskoro na Grad Imotski biti preneseni objekti stare duhanske stanice na Dogani i ministrom Olegom Butkovićem koji joj je rekao kako je cesta Imotski-Zagvozd, spoj na A1, ušla u četverogodišnji plan Vlade za građenja cesta. - Tim projektom Hrvatska se mora odužiti Imotskom. Uvjerena sam da ćemo nakon izgradnje te ceste o Imotskom govoriti kao o hrvatskoj Provansi", poručila je Grabar-Kitarović