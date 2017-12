"Izbjegavajte automobilom u grad": Pogledajte koje su ulice zatvorene za vrijeme Adventa

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

kako bi Advent u Zagrebu prošao što bezbolnije za more ljudi koje se u predblagdanskim danima slijeva ulicama metropole, od danas pa sve do 7. siječnja iduće godine neke će prometnice u centru grada u popodnevnim satima ili za vikend biti zatvorene za promet, a režim dostave za trgovce stroži nego inače.

Voziti se neće moći zapadnom stranom Trga Nikole Šubića Zrinskog, odnosno na dijelu od Tesline do Hebrangove ulice, i to od ponedjeljka do četvrtka od 17 do 23 sata. Iznimka su vozila stanara i tramvaji, na koje se privremena regulacija ne odnosi.

Ista je situacija i na zapadnoj strani Trga Josipa Jurja Strossmayera i Trga kralja Tomislava te na dijelu od Tesline do Mihanovićeve ulice, gdje će privremena regulacija biti na snazi petkom i vikendom, i to od 17 sati pa do ponoći. Promet Berislavićevom od Gajeve do Zrinjevca i Katančićevom od Gajeve do Strossmayerova trga odvijat će se dvosmjerno. Dostava u pješačke zone moći će se pak obavljati samo od 2 do 7 sati ujutro.

– Preporučujemo svim vozačima da za Adventa umjesto vlastitih vozila koriste javni gradski prijevoz ili izbjegavaju dolazak autom u širi centar – poručili su iz zagrebačke policije. Dobro je pritom, podsjetimo, to što je prijevoz autobusima i tramvajima besplatan od petka u 12 sati pa do nedjelje u ponoći, baš kao i neka parkirališta u predgrađu. Za one koji za Advent žele posjetiti predsjedničku vilu na Prekrižju, ZET je uveo i novu autobusnu liniju koja će do 23. prosinca voziti od Kaptola preko Cmroka do Gornjeg Prekrižja, i to petkom i subotom od 15.25 do 20.40 sati s polascima svakih 20 minuta.