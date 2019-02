Iz Zagreba se sve češće leti za svijet preko Istanbula, Dubaija i Dohe

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Najviše putnika koji iz Zračne luke Zagreb putuju u inozemstvo i dalje leti za Frankfurt, glavni europski hub. Prema podat+cima Državnog zavoda za statistikuza 2017., u tamošnju je zračnu luku, koja vezu sa Zagrebom ima pet puta dnevno, odletjelo 163.625 putnika, odnosno dvadesetak tisuća više nego u prethodnoj godini. Drugi po broju putnika iz Zagreba je München, s četiri leta dnevno i ukupno 94.594 putnika. Treći je Amsterdam (84.365 putnika), koji je dvije godine prije toga imao svega 71.846 putnika. Četvrti je Beč (84.197), koji ima pet puta dnevno vezu sa Zagrebom. Po broju putnika iz Zagreba slijede Bruxelles (60.275), Zürich (55.528), Pariz (75.334) i London (83.688), koji imaju po dva leta dnevno.

Do Australije jedan stop

Uz te europske zračne luke, preko kojih su Hrvati godinama letjeli dalje po svijetu, sada se, od dolaska brzorastućih zrakoplovnih tvrtki iz Turske, Katara i UAE-a, pojavila i konkurencija. Sedmo mjesto sad zauzima Istanbul, koji je imao 71.312 putnika iz Zagreba. Osma je Doha, koja je narasla s 34.501 u 2015. na 65.264 putnika u 2017. Slijede Bruxelles i Zürich, dva europska aerodroma koje je u međuvremenu vjerojatno već istisnuo Dubai, a u koji je Qatar Airways preklani prebacio 49.552 putnika iz Zagreba. Nova slika počela se stvarati 1996., kad je u Zagreb došao Turkish Airlines. Qatar Airways, koji je po izboru Skytraxa zadnjih godina četiri puta proglašen najboljom aviokompanijom na svijetu, počeo je redovno letjeti za Zagreb od 2012. Emirates, najveća aviokompanija na Bliskom istoku, leti za RH od 2017.

Te tri kompanije vremenom su uvele svakodnevne letove za Zagreb, pri čemu Turci i Katarci sada lete čak dvaput dnevno za Dohu, odnosno Istanbul, dok Emirates ima jedan let dnevno za Dubai, inače treću zračnu luku u svijetu po broju putnika. Dodatna prednost Qatar Airwaysa i Emiratesa je da su putnicima iz Zagreba prvi ponudili let do Australije sa samo jednim presjedanjem. Njihove matične zračne luke postaju važne tranzitne točke preko kojih se putuje prema istoku i jugu Azije, Australiji, dijelovima Afrike. “Od prvog leta za Zagreb 2012. Qatar Airways, najbrže rastuća zrakoplovna kompanija u svijetu, proširio je uslugu na današnjih 14 izravnih letova tjedno za Dohu. Tamošnja zračna luka Hamad International nudi besprijekorno iskustvo presjedanja i vezu s više od 160 odredišta. Većina putnika iz Zagreba nakon presjedanja u Dohi nastavlja svoje putovanje u najpopularnija odredišta u Tajlandu, Šri Lanki, u Indoneziji, Australiji i Africi, no nakon uvođenja mogućnosti dobivanja vize po dolasku u Katar za hrvatske državljane dio putnika odlučuje pretvoriti presjedanje u Dohi u duži boravak”, kažu u Qatar Airwaysu.

Prema javnim izvorima, Qatar Airways je četvrti na svijetu po broju zemalja u koje leti. Prvi je Turkish Airlines, druga njemačka Lufthansa, treći Air France, a Emirates je peti. “Turkish Airlines leti u više zemalja od bilo koje druge zrakoplovne tvrtke, na 306 odredišta u 124 zemlje širom svijeta. Po zimskom redu letenja, do kraja ožujka iz Zagreba za Istanbul letimo 10 puta, dok ljeti letimo 14 puta tjedno. Oko 60 posto naših putnika iz Zagreba ne ostaje u Istanbulu već lete dalje, a njihova najpopularnija odredišta su Bangkok, Maldivi, Colombo, Peking, Šangaj, Kuala Lumpur, Dubai, Bejrut, New York, Miami, Havana”, rečeno nam je u Turkishu.

Preko Pariza za Ameriku

Nemoguće je iz prve ruke dobiti podatke o tome s kojim aviokompanijama putnici iz Hrvatske sada lete na druge kontinente, jer Zračna luka Zagreb ne vodi statistiku o krajnjoj destinaciji pojedinih putnika.

“Zagreb je izravno povezan s ukupno 47 destinacija u domaćem i međunarodnom prometu. U redovnom prometu zračne luke Franjo Tuđman leti ukupno 28 kompanija, kao i dva cargo prijevoznika. Od ukupnog broja od pedesetak destinacija pet je interkontinentalnih letova - Tel Aviv, Doha, Toronto, Incheon i Dubai”, rečeno nam je u ZLZ Zagreb.

561 tisuća putnika letjela lani iz Zagreba Croatia Airlinesom u inozemstvo

Za preciznije podatke su nas uputili na pojedine kompanije.

“Od našeg inauguracijskog leta do 1. prosinca 2018. Emirates je na ruti Dubai-Zagreb prevezao oko 225.000 putnika. Naša partnerska aviokompanija FlyDubai leti na ruti Dubai-Zagreb od 2. prosinca 2018. do 30. ožujka 2019., nakon čega će let ponovno preuzeti Emirates, čime smo hrvatskim putnicima osigurali nastavak cjelogodišnje usluge letova do Dubaija i dalje. Nudimo više od 150 destinacija u 85 zemalja na šest kontinenata”, rekao nam je Martin Gross, regionalni menadžer Emiratesa.

Na pitanje koliko tih putnika nastavlja let prema trećim destinacijama, te kamo najčešće dalje idu, kaže: ”od Emiratesovog inauguracijskog leta 2017. primjećujemo jako zanimanje za posjet Dubaiju, no dio putnika putovanje nastavlja do udaljenijih odredišta, uključujući Šri Lanku, Tajland, Kinu, Japan, Australiju, Maldive, Bali, Tokio, Peking”.

5 letova dnevno povezuje Zagreb s Frankfurtom kao glavnom lukom

Najpreciznije odgovore dobili smo u kompaniji Air France. Na pitanje koliko njihovih putnika iz Zagreba za Pariz nastavlja let prema trećim destinacijama, rečeno nam je da je “tijekom 2018. oko 60 posto putnika iz Zagreba za Pariz iz tog grada nastavljalo put prema drugim Air Franceovim odredištima. Najpoželjnije su im Havana, New York i Santiago de Chile.

Air France nudi jedan let dnevno od Zagreba do Pariza preko HOP!-a (Air France brand). Air France-KLM je vodeća kompanija što se tiče internacionalnog prometa s odlascima iz Europe.

“Svojim smo putnicima omogućili mrežu od 314 odredišta u 116 zemalja svijeta zahvaljujući svojim brendovima: Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, Joon i HOP! Naša flota sastoji se od 537 zrakoplova koji su 2017. imali 2300 letova dnevno, najviše preko hubova na aerodromima Paris-Charles de Gaulle i Amsterdam-Schiphol. Air France, koji je 2017. prevezao 98,7 milijuna putnika, ove je godine je uveo osam novih linija, među kojima je i Split”. I u Lufthansi nam je rečeno da “oko 60 posto putnika iz Zagreba ima povezujući let prema odredištima širom svijeta. Najčešće lete do odredišta u SAD-u, Španjolskoj i Portugalu, Londonu i nordijskim zemljama”.

A koliko je popularan domaći avioprijevoznik? “Na redovitim međunarodnim letovima s polaskom iz Zagreba u europska odredišta u 2018. Croatia Airlines je zabilježio više od 561.000 putnika, što je 15.000 više nego 2017. i najviše u povijesti tvrtke. U zadnje tri godine iz Zagreba su uvedeni izravni sezonski letovi za Lisabon, Milano, Prag, Sankt Peterburg, Stockholm, Oslo, Helsinki, Bukurešt, Dublin i Mostar”, rekao nam je Davor Janušić iz Croatia Airlinesa.