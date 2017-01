Iz HTZ-a objavili koliko su utrošili na adventsku kampanju te što su time postigli

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Advent kampanja Hrvatske turističke zajednice na društvenim mrežama, koja se provodila od 17. studenog do 26. prosinca 2016. godine, ostvarila je gotovo 40 milijuna impresija na Facebooku uz doseg od 13 milijuna ljudi, na Instagramu je ostvareno 10 milijuna impresija i doseg od 4 milijuna ljudi, a na Twitteru gotovo 15 milijuna impresija i doseg od 1,3 milijuna ljudi. Budžet za kampanju iznosi 3 milijuna kuna.

Kampanja se provodila na hrvatskom tržištu te na stranim tržištima među kojima su Njemačka, Velika Britanija, Italija, Austrija, Francuska, Nizozemska, Belgija i Švicarska. U HTZ-u su jako zadovoljni rezultatima kampanje. Direktor Ratomir Ivičić naglasio je važnost bogate turističke ponude u zimskom dijelu godine zbog kvalitetnog produljenja sezone.

„Ovu smo kampanju proveli i tijekom 2016. godine ohrabreni odličnim rezultatima i izvrsne prihvaćenosti iste kampanje tijekom Adventa 2015. godine. Ovogodišnja kampanja je bila nešto drukčija, s većim budžetom i proširenim brojem tržišta. Vjerujemo kako je ova kampanja pozitivno utjecala na turističke rezultate tijekom mjeseca studenog i posebno tijekom mjeseca prosinca“, izjavio je direktor Ivičić.

Adventska kampanja je trajala do 26. prosinca 2016. godine, kada je započela i prva kampanja HTZ-a za 2017. godinu, takozvana siječanjska kampanja, koja se temelji na projektu „Croatia Feeds“ i koja će trajati do 5. veljače na šest tržišta: Velika Britanija, Njemačka, Švedska, Francuska, Švicarska i Nizozemska. Aktivnosti se provode na online kanalima, društvenim mrežama Twitter, Facebook, Instragram i Youtube, a na tržištu Njemačke se provode aktivnosti i na TV kanalima. "Prvi rezultati ostvareni do početka siječnja su vrlo dobri, a riječ je 40 milijuna impresija koje su ostvarili banneri te 12 milijuna impresija ostvarenih na Facebook kanalima, odnosno 6 milijuna impresija ostvarenih na YouTube-u", kažu u HTZ-u.