Ivica Todorić: Konzum više nije lider maloprodaje u Hrvatskoj

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U svojoj novoj objavi na blogu, Ivica Todorić osvrnuo se na stanje u Konzumu.

"Gotovo je, Konzum više nije lider maloprodaje u Hrvatskoj! To je maestralan uspjeh Izvanredne uprave Agrokora, to je velebno djelo Plenkovićevog Borga, to je porazna posljedica rastakanja, pljačke i nasilja nad Agrokorom koje je dopustila Vlada i šutke gleda pravna država. Dogodilo se upravo ono na što mjesecima upozoravam, ono što lažnim, kriminalnim izvješćima sakriva Izvanredna uprava Agrokora i podržavaju PM Plenković i Vlada. Strana Schwarz grupa s Lidlom i Kauflandom postala je najveći maloprodajni lanac u Hrvatskoj. Što se, da mi nisu oteli i uništili kompaniju, nikada nebi dogodilo. Kastrofalno rastakanje Konzumovih vrijednosti, za samo nekoliko godina promet tvrtke će svesti na svega šest milijardi kuna.

Žalosno je gledati što čine s perjanicama hrvatske industrije. Konzumov je udio na tržištu do kraja 2016. godine kad je sustavom upravljala moja uprava bio apsolutno dominantan. Vlada i njezina Izvanredna uprava tu je neosvojivu poziciju uspjela preokrenuti u korist stranih lanaca. Uistinu maestralno!", napisao je Todorić na svom blogu.