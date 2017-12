Hitno se traži stručnjak: Početna godišnja bruto plaća je 24.000 eura

Foto: Thinkstock

U suradnji s portalom posao.hr svakog tjedna donosimo aktualne vijesti sa tržišta rada. One uključuju najbolja radna mjesta koja su trenutno u ponudi po odabiru stručnjaka sa specijaliziranog portala za traženje poslova.

PwC zapošljava "Academy Managera" za osmišljavanje godišnjeg programa “open enrollment” seminara, provedbu programa u suradnji s menadžerima iz odjela revizije, poreza, forenzičkog računovodstva, računovodstvenog savjetovanja i odjela upravljanja rizicima, i dr. Za prijavu je potrebno: VSS; smjer: ekonomija, financije ili računovodstvo, te minimalno pet godina radnog iskustva u reviziji i/ili povezanim poslovima. Opširnije potražite ovdje.

Makpharm traži Stručnog suradnika (m/ž). Odgovornosti se sastoje od promocije lijekova prema zdravstvenim radnicima, razvoja i održavanja odnosa s klijentima, i sl. Od kandidata se očekuje fakultetska naobrazbu (VSS) – poželjno magistar farmacije, doktor medicine, doktor dentalne medicine, doktor veterinarske medicine. Opširnije pronađite ovdje.

Pfizer zapošljava Asistenta u marketingu (m/ž) u Pragu. Kao mentor za upravljanje, imat ćete priliku raditi u poticajnom i međunarodnom okruženju u kojem ćete rano započeti svoju karijeru prije nego što se prebacite u "pravu" poslovnu ulogu. Program menadžerskog vježbenika je dvogodišnji program, a opširnije možete pročitati ovdje.



Talentor Hrvatska za klijenta Alphacan traži Asistenta u računovodstvu (m/ž), a radno mjesto je u Prigorju Brdovečkom. Radni zadaci uključuju računovodstveni poslove (plaćanje računa, unos naloga, knjiženje izvoda i slično), vođenje brige o obvezama prema dobavljačima, i dr., a zaposlenik potpisuje ugovor na određeno 6 mjeseci s mogućnošću produžetka (zamjena za porodiljni). Opširnije pročitajte ovdje.



Iventa hitno traži Višeg stručnjaka u Odjelu kontrolinga (m/ž). Zadaci su izgradnja jasnih struktura i kompetencija te sustavno poboljšanje organizacijskih procesa, uvjeti su završen studij ekonomije, prednost: smjer kontrolinga, najmanje 5 godina radnog iskustva u području korporativnog kontrolinga, te vrlo dobro znanje njemačkog jezika u govoru i pismu. Za ovo izazovno radno mjesto klijent nudi, ovisno o kvalifikacijama i iskustvu, godišnju bruto plaću počevši od 24.000 eura. Opširnije potražite ovdje.



Kempinski Hotel Adriatic zapošljava Koordinatora odnosa s gostima (m/ž). Ako ste komunikativni, spretni, samostalni u radu, energični, pozitivni i poštujete kolektiv u kojem radite pridružite se timu: radno mjesto predstavlja simbol hotela stoga se traži ponašanje po standardima i filozofiji brenda. Tvrtka nudi rad u dinamičnoj atmosferi, mogućnost treninga izvan sezone u Kempinski Hotelima izvan Hrvatske i edukaciju prema Kempinski Standardima. Opširnije potražite ovdje.



CadCam zapošljava Key Account Managera (m/ž) za područje Zagreba. Zaposlenik se mora usredotočiti na postizanje maksimalne profitabilnosti i rasta u skladu s vizijom i vrijednostima tvrtke obavljanjem marketinške aktivnosti na mjesečnoj i godišnjoj osnovi. Za prijavu je potrebna akademska titula, te minimalno 2-3 godine iskustva u prodaji IT softvera i usluga. Opširnije potražite ovdje.



Senses Resort zapošljava Asistenta Direktora (m/ž) u Vrboskoj na otoku Hvaru. Asistent direktora pomaže u dnevnim operacijama u hotelu u smislu: kontrole zadanih parametara prihoda i troškova, kontrole kvalitete usluge, i sl. Osoba treba imati pozitivan stav te „can do, will do“ pristup poslu, proaktivna je i ambiciozna te želi učiti, rasti i razvijati se u turizmu. Brzu prijavu ispunite ovdje.



TPK-Zavod traži Poslovnu tajnicu / Tajnika (m/ž). Zadatak poslovne tajnice je organiziranje i odrađivanje administrativnih poslovnih aktivnosti te podrška direktoru i zaposlenima, te komunikacija sa klijentima. Radi se o administrativnim i uredskim poslovima, a za prijavu je potrebno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje i njemačkog jezika je prednost. Opširnije potražite ovdje.



TMF Croatia traži Internog Računovođu (m/ž). Računovođa bit će odgovoran za sveukupno poslovanje knjigovodstva, računovodstva i izvješćivanja tvrtke. Osim toga, brine se za rezervaciju svih unosa dnevnika i računovodstvenih dokumenata... Za prijavu je potrebna fakultetska diploma, kao i minimalno tri godine iskustva na sličnim poslovima. Opširnije potražite ovdje.