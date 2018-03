Iva Tolić dobitnica prestižne nagrade Austrijske akademije znanosti

Foto: Robert Anić / Pixsell

Za izvanredna znanstvena dostignuća u području molekularne stanične biologije, posebno u području istraživanja staničnih mikrotubula, Austrijska akademija znanosti (ÖAW) prof. dr. sc. Ivi Tolić s Instituta Ruđer Bošković dodijelila je nagradu Ignaz L. Lieben za 2017. godinu. Ova prestižna nagrada, koju se smatra i austrijskim Nobelom, pripala joj je zbog znanstvenih otkrića ostvarenih u sklopu ERC projekta „Nova klasa mikrotubula u diobenom vretenu koji proizvode sile na kinetohore“ u sklopu kojeg je tim znanstvenika pod vodstvom prof. Tolić došao do potpuno novih znanstvenih spoznaja iznimno važnih za proces stanične diobe kojima se mijenjaju dosadašnja shvaćanja u tom području.

Povjerenstvo za nagradu obrazložilo je svoj izbor činjenicom da je prof. Tolić svojim znanstvenim radom znatno pridonijela razumijevanju procesa diobe stanice u ljudskome organizmu. Ona je u svome istraživanju prvi put opisala dosad nepoznate čimbenike koji imaju važnu ulogu u diobi stanice. Pri tome je uspjela otkriti novu vrstu mikrotubula, koji poput mostova povezuju proteinske komplekse na kromosomima i stvaraju sile koje razdvajaju kromosome iz stanice majke u dvije stanice kćeri, a njezina bi istraživanja mogla biti važna za otkrivanje novih terapija za oboljenja od karcinoma koja su izazvana pogreškama pri regulaciji diobe stanice.

Prof. dr. sc. Iva Tolić doktorirala je 2002. na Sveučilištu u Zagrebu, radila je na Institutu Niels Bohr u Kopenhagenu te na Sveučilištu u Firenci. Od 2004. bila je voditeljica istraživačke grupe na Institutu Max Planck za molekularnu staničnu biologiju i genetiku u Dresdenu, a od 2014. voditeljica je istraživačke grupe i znanstvena savjetnica na Institutu Ruđer Bošković. 2015. godine dobila je projekt Europskoga istraživačkog vijeća (ERC), a dobitnica je i mnogih nagrada među kojima su Državna nagrada za znanost, Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, nagrada "Utjecajne hrvatske žene", te medalja i nagrada Udruženja europskih biofizičkih društava.

„Iznimno sam počašćena što mi je Austrijska akademija znanosti odlučila dodijeliti ovu prestižnu nagradu, a to je, svakako, nagrada i mom cjelokupnom timu bez kojega ne bi bilo moguće ostvariti ovako uzbudljive znanstvene rezultate. Posebno me veseli činjenica što smo u sklopu više od dva milijuna eura vrijednog ERC projekta, koji je trenutno na pola puta, do sada već postigli izvanredne rezultate, te sam vrlo optimistična i što se tiče nastavka istraživanja koja pokazuju da i u budućnosti možemo očekivati nove zanimljive spoznaje u ovom području“, izjavila je prof. dr. sc. Iva Tolić s Instituta Ruđer Bošković.

Nagrada Ignaz L. Lieben svake se godine dodjeljuje znanstvenicima koji su tijekom posljednje tri godine radili u zemljama koje uključuju Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Češku, Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku i Sloveniju za iznimna znanstvena postignuća u području molekularne biologije, kemije ili fizike.