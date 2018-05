Istraživanje jasno pokazalo tko je Hrvatima najdraži poslodavac

FOTO: Thinkstock

Gdje bi Hrvati radije radili: u državnoj tvrtki ili za privatnika, što im je najvažnije prilikom odabira posla, kako je reguliran njihov radni odnos te smatraju li da njihovi poslodavci poštuju zakonske propise?

Iako većina građana radi u privatnom sektoru, kada ih se pita gdje je bolje raditi, većina njih, točnije, 68 posto, misli da je bolje raditi u državnoj tvrtki, a kod privatnika 21 posto. Da im je posvuda isto, misli 7 posto ispitanika, a ne zna njih 4 posto, pokazuje istraživanje koje je provela Nova TV.

Zanimljivo, i po demografiji se vidi razlika. Mladi ispitanici, do 30 godina, su podijeljeni, no većina, točnije njih 54 posto, misli da je bolje raditi u državnoj tvrtki, a njih 40 posto misli suprotno. Ali ako se pita starije građane, želja za radom u državnoj tvrtki je veća. Kod građana od 45 do 59 godina to misli 74 posto njih, a kod starijih od 60 godina, 77 posto ispitanika.

Bi li prihvatili nesezonski bolje plaćen posao u drugom dijelu Hrvatske i onamo se preselili? Hvala, ne - tako zvuči odgovor većine građana. To bi odbilo njih 67 posto, a prihvatilo njih 33 posto. Zanimljivo, i ovdje vidimo razliku između mladih ispitanika i onih malo starijih. Mladi do 30 godina, njih 40 posto, bi prihvatilo takav posao. Zato su radnici između 30 i 44 godina čista suprotnost, njih 75 posto bi to odmah odbilo.

Istraživanje je provela agencija Ipsos na uzorku od 602 radno sposobna stanovnika (15-65 godina). Istraživanje je provedeno od 24. do 26. travnja 2018. godine