Istraga USKOK-a odredit će  i rokove i smjer postupka

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija provjerava i analizira sadržaj svih relevantnih dokumenata vezanih uz Aferu Hotmail i aktivnosti grupe Borg”, izjavio je u srijedu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ne može, kaže, govoriti “što policija konkretno radi”, ali radi u koordinaciji s Državnim odvjetništvom. Rad na tom slučaju vezanom uz Agokor preuzeo je, dakle, USKOK, a iako je prerano govoriti o tome što će pokazati izvidi, mnogi već (polu)retorički postavljaju pitanje što ako istražne radnje indiciraju da cijeli proces oko nagodbe počiva na kaznenim djelima. No, ako je suditi prema uvodniku premijera Andreja Plenkovića na jučerašnjoj sjednici Vlade premijer, čini se, još uvijek vjeruje da se iz svega neće izroditi nalazi koji bi ugrozili dovršenje nagodbe.

“Sad moramo uložiti dodatni napor da se do 10. srpnja, kako je predviđeno zakonom, postigne nagodba i time omogući buduće funkcioniranje kompanije i svih s njom povezanih sudionika”, rekao je. Usput je podcrtao da sličnu ambiciju imaju i članovi privremenog vjerovničkog vijeća i da podršku okončanju ovoga procesa daje cijela parlamentarna većina. Pozvao se, među ostalim, i na odluku Ustavnog suda (iako se u kuloarima već govori da je samo dan prije bilo više od troje ‘suzdržanih’ ustavnih sudaca), kao i na to da je Vlada u kratkom roku stvorila pravni okvir zahvaljujući kojemu “nismo morali uložiti niti kune iz državnog proračuna” niti je došlo do nacionalizacije koja bi povećala javni dug.

U vrhu Vlade očito igraju na kartu ispuhivanja afere i nastavka procesa utabanim stazama, po mogućnosti i uz ubrzanje tempa i nastojanje da se trenutno najglasnije skupine nezadovoljnika nekako udobrovolje. Ukratko, čini se da premijer nema na umu opciju temeljitog pretresanja procesa. Dio analitičara, naime, smatra da situacija u kojoj je posve realno očekivati da s toksičnim prepiskama i dokumentima nije gotovo, od premijera traži političku hrabrost. To bi, prema nekima, za početak podrazumijevalo produljenja lex Agrokora, a potom i reviziju samog modela nagodbe s novim ekspertnim timom. Agrokor se permanentno paralelno provlači kroz nekoliko aspekata, pa je tako uz očekivanja da će nagodba biti postignuta u zakonskom roku, postalo očito i da se u aferi Hotmail više ne radi samo o pitanju sukoba interesa. O angažmanu svih struktura, to znači i MUP-a, SOA-e i pravosudnih tijela, ali i o političkoj volji da se sve raščisti što prije, ovisi ishod ovog najsloženijeg predmeta za cijelo društvo, karakterističnog i po tome što je po prvi put i zakonodavna vlast uključena kroz donošenje Lexa. Sporni elementi pak vezuju se uz motivaciju sudionika u pripremi u Lexa i koliko su kasnije od toga imali koristi, jer i zemlje koje imaju uređeno lobiranje drže se pravila da lobisti ne sudjeluju u diobi dobiti od koristi koji neki zakon donosi. Odvjetnici s kojima smo razgovarali u povodu objave da je USKOK u akciji smatraju da je to posljedica radnji koje je pokrenulo zagrebačko Županijsko Državno odvjetništvo. Temelj za to vide u ukazivanju na postojanje potencijalnog udruživanja više osoba za izvršenje kaznenih djela.

S obzirom na aspekt involviranosti, kažu, više službenih osoba u obavljanju službenih radnji vezano uz pisanje Lexa, za eventualne zlouporabe tog tipa nadležno je specijalizirano tužiteljsko tijelo, kojeg je i po recentnim inicijativama DORH-a, potrebno učiniti značajno efikasnijim. Kako bilo, sve će se razbistriti u sklopu započetih izmjena Zakona o kaznenom postupku, pri čemu je statistika USKOK-ova djelovanja, naspram cilja da se bavi najsloženijim predmetima za društvo, izražena kroz statistiku da 70-ak posto čine mali predmeti poput primanja mita službene osobe. S druge strane, u nijednom velikom slučaju DORH nema nijednu pravomoćnu osuđujuću presudu.

Što se tiče istrage koja je tijeku protiv Ivice Todorića i ostalih suokrivljenika iz upravljačkih struktura, doznaje se da je oko 90% svjedoka ispitano, odnosno video linkom još trebaju svjedočiti osobe povezane s EBRD-om, nakon čega se očekuje financijsko-računovodstveno vještačenje. Spletom okolnosti u Opatiji, gdje se održava skup pravnika u gospodarstvu, svoje su viđenje o stečajnom planu s i nagodbi predstavili su profesori Petar Miladin, poznat i kao kritičar Lexa u fazi izrade, te Hrvoje Markovinović. Za Agrokorovu nagodbu vrijede pravila za stečaj koncerna, a to po njima znači procesnu konsolidaciju što zastupa izvanredna uprava. No, osobito pritom upozoravaju da se ne naruše temeljni principi privatnog prava koji se odnose na zasebnu osobnost svakog subjekta unutar koncerna, tj. u protivnom ti narušila prava i vanjskih dioničara, što zapravo možemo tumačiti kao manjinske dioničare, jer bi se ugrozila pravna sigurnost.