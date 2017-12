Investicije su za BDP u 2018. velika nada, ali i glavni rizik

Foto: P. Macek/PIXSELL

Premda je, prvi put nakon krize, gospodarstvo kretalo rekordnom dinamikom, ona ipak neće opravdati inicijalna očekivanja.

S kristaliziranim brojkama pred kraj godine, Hrvatska narodna banka snizila je prognoze rasta te u ovoj godini očekuje da će on dosegnuti 3,1 posto, a potom u 2018. usporiti na 2,9 posto, rekao je guverner Boris Vujčić na tradicionalnom druženju s novinarima krajem godine. Sporiji rast ove godine posljedica je podbačaja investicija i većeg uvoza nego što se očekivalo. Iako će sve komponente BDP-a nastaviti jačati u 2018., ispuhivanje efekta porezne reforme ponajprije osjetiti na osobnoj potrošnji i nižem rastu plaća.

Izvoz koji je ove godine porastao gotovo 10 posto trebao bi usporiti, kao i potrošnja države. Ipak, investicije će ubrzati na 7,1 posto čime će konačno značajnije pogurati rast, no njihovo ostvarenje ujedno je i najveći rizik. Dok se dosad pokazalo da se efekt raspada Agrokora nije bitno odrazio na ostale sektore, većina analitičara konačni rasplet koncerna, važe ključnim rizikom 2018., a u HNB-u ga pak vide u prelijevanju na tržište rada.

"Kada krene očekivano restrukturiranje kompanije, ono će sigurno značiti donekle smanjenje zaposlenosti. Mi smo u naše projekcije stavili nekakve pretpostavke od 4 do 6 tisuća radnih mjesta. No, kažem, to je upitno i prvenstveno ovisi o kompaniji samoj", procijenio je Vujčić. Dodaje da sve ovisi o načinu restrukturiranja, vlasničkoj strukturi, no nema sumnje da je preslagivanje koncerna neophodno.

"Naše projekcije upućuju da je Hrvatska dosegnula razinu oporavka koji se više ne može povećavati bez dodatnih reformi, prvenstveno boljih uvjeta poslovanja i investicija u zemlji. Upravo bi doprinos investicija trebao biti dodatni poticaj rastu u srednjem roku", kaže guverner. Bez bolje poslovne klime neće biti snažnijeg rasta privatnih investicija, ponovio je Vujčić, dodajući da će se on u velikoj mjeri temeljiti na apsorpciji europskog novca koji će rasti iz godine u godinu.

Upozorava, međutim, da samo po sebi to ne može pogurati investicije do te mjere da rezultanta bude novi moment rasta. Središnja banka računa na ubrzavanje inflacije u 2018. s 1,2 posto na 1,6 posto te spuštanje administrativne stope nezaposlenosti s ovogodišnjih 12,4 na 11,3 posto. Inače, anketa koju je proveo HNB pokazala je da mala i srednja poduzeća najvećim preprekama u poslovanju vide kompleksne i neusklađene propise te nemogućnost pronalaska adekvatnog profila zaposlenika, dok im financiranje ne predstavlja bitniji problem.