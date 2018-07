Interes za putovanjem u Hrvatsku kod turista ne jenjava

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Raspoloženje za putovanja u Hrvatsku u srpnju i kolovozu na većini stranih tržišta je pozitivno, touroperatori su zadovoljni prodajom, te se ne očekuje da će pojačani marketing pa i 'damping' cijene Turske, Tunisa, Egipta i Grčke značajnije utjecati na ljetni turistički promet u Hrvatskoj.

To ističu iz Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ) na upit Hine o odazivu stranih tržišta na ljetovanje u Hrvatsku, stagnaciji noćenja u lipnju te o neslužbenim informacijama s 'terena', većinom iz Dalmacije, da u nekim hotelskim kućama i resortima za srpanj i kolovoz bilježe određenu stagnaciju bukinga i prodaje, zbog, kako kažu, dodatnog snižavanja cijena u Turskoj, Tunisu i Egiptu.

"Iako je ovogodišnji lipanj završio s jednako noćenja kao lanjski, turista nam je ipak došlo 4 posto više, i to unatoč održavanju Svjetskog nogometnog prvenstva, tijekom kojeg mnogi Europljani ostaju u svojim zemljama, ili pak u lipnju putuju na utakmice svojih reprezentacija. Dobri predsezonski, pa i takvi lipanjski pokazatelji još su jednom potvrdili da je Hrvatska zanimljiva i nudi različite proizvode koje motiviraju turiste iz cijelog svijeta da dođu", ističe direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristjan Staničić.

Napominjući kako se u HTZ-u sada pripremaju za posezonske kampanje, te da je dugoročni cilj svih aktivnosti cjelogodišnji turizam u Hrvatskoj, Staničić poručuje da je ipak trenutni cilj prije svega kvalitetno odraditi glavni dio ove turističke godine, a to je ljeto, tijekom kojeg se očekuje maksimalna popunjenost smještajnih kapaciteta i nastavak rasta turističkog prometa. "Poslovni subjekti temeljem vlastitih procjena definiraju poslovnu politiku i cijene, a kako je tržište slobodno i vrlo aktivno, trendovi i uvjeti poslovanja se mogu mijenjati vrlo brzo, te je upravo zbog toga važno kreirati sustav poslovanja koji je prilagodljiv i fleksibilan sukladno novonastalim uvjetima na tržištu", komentira Staničić.

Siguran je, kaže, da su domaći hotelijeri odradili dobre procjene i da će ovaj ljetni dio turističke godine na razini cijele Hrvatske proći unutar očekivanja, uz ostvarenje i zadržavanje dosad zabilježenih pozitivnih trendova. Iznosi i da su povratne informacije koje ima s terena za sada obećavajuće, ali naglašava i da stalno treba pratiti trendove i što radi konkurencija, jer realno je očekivati da će se konkurentne destinacije u nekom trenutku ravnopravno vratiti u tržišnu utakmicu, što ovisi i o povjerenju turista.

S te strane, za pojedine destinacije, poput Egipta i Tunisa, smatra da su još uvijek u početnoj fazi povratka povjerenja turista, te da s plasmanom nižih cijena mogu nešto učiniti, ali će se pritom morati odreći i većeg profita, što dugoročno nije ni održivo ni isplativo.

Touroperateri zadovoljni prodajom

Temeljem informacija iz predstavništava HTZ-a u inozemstvu o bukingu i prodaji za Hrvatsku u dva ljetna mjeseca, iz Glavnog ureda HTZ-a ističu da ni s jednog tržišta ne dolaze informacije o nekim 'potresima' kod touroperatora za Hrvatsku, nego upravo suprotno - većina je zadovoljna prodajom. Nešto specifičnija situacija je trenutno u Rusiji, odakle će se zbog SP-a u nogometu do 15. srpnja općenito manje putovati u inozemstvo, no Hrvatska s tog tržišta ipak ove godine očekuje porast dolazaka turista u odnosu na prošlu godinu. "Dok god ruska reprezentacija igra na SP-u, putovanja iz Rusije su u statusu mirovanja, jer sve državne službe, policija, vojska, državni činovnici, čistoća, prijevoz i dr. rade stalno i neće nitko na godišnje dok SP ne završi. No, touroperatori su uvjereni da će se nakon 15. srpnja promet intenzivirati", prenose iz Glavnog ureda informacije s tog tržišta.

Za Njemačku pak, odakle u Hrvatsku dolazi najviše turista, ističu da ove godine bilježi određene promjene na tržištu u odnosu na 2017. jer se destinacije koje su zadnjih par godina imale probleme zbog sigurnosti sada snažno vraćaju na to tržište. "Ove godine Turska, Tunis i Egipat bilježe povećanje bukinga u Njemačkoj, dok destinacije kao Španjolska, Portugal i Italija bilježe lagane padove. Od destinacija koje su u prošlim godinama rasle, samo su Grčka i Hrvatska u pozitivnom trendu u odnosu na lani, a najviše dolazaka se očekuje upravo u srpnju i kolovozu, čemu 'pogoduje' i raspored školskih praznika po njemačkim pokrajinama u srpnju", kažu iz HTZ-a.

U Italiji, poznatoj po tome da se njezini građani odlučuju za godišnji odmor u zadnji čas, također postoji povećan interes za putovanja u Hrvatsku, pogotovo mladih na ljetne festivale, dok je u Poljskoj, s koje hrvatski turizam zadnjih par godina, pa i u prvom dijelu ove, bilježi dvoznamenkaste poraste, raspoloženje za putovanjima u Hrvatsku dobro. "Hrvatska je jedna od omiljenih destinacija za Poljake, no svakako treba uzeti u obzir da se na to tržište vraćaju Tunis, Egipat i Turska, a ozbiljno raste i Albanija. Ipak, kako Poljaci u Hrvatsku većinom dolaze u vlastitom aranžmanu, a manje preko touroperatora, tek će se vidjeti hoće li se porast iz prvog dijela ove godine zadržati i dalje", dodaju iz Glavnog ureda HTZ-a.

U Švedskoj je, prema informacijama od touroperatora, buking za Hrvatsku, kada se gleda postotak prodaje ukupnog kapaciteta, na razini konkurentskih zemalja, a ono što ove godine muči njihove touroperatore je iznadprosječno lijepo i toplo vrijeme u Skandinaviji koje negativno utječe na potražnju za ljetnim inozemnim paket aranžmanima te stoga touroperatori nude velike popuste kako bi popunili zrakoplove.

Za mađarske turiste Hrvatska će i ove godine biti najvažnija inozemna destinacija, zanimanje za putovanje u Hrvatsku za sada ne slabe, no postoje strahovi kako bi, zbog značajne promjene tečaja nacionalne valute forinte, mogla poskupjeti inozemna putovanja, iako u toj zemlji bolji životni standard omogućuje putovanje u inozemstvo i onim građanima koji to prije nisu mogli.

Pozitivni trendovi prodaje su i u Slovačkoj, a trenutno najbolji pokazatelji, prema informacijama s tih tržišta, stižu iz UK i Francuske, gdje se bilježi veći porast bukinga za ljeto, uz poruku da jačanje Tunisa, Maroka, Egipta i Turske neće uzdrmati poziciju Hrvatske, s obzirom na vrlo dobar turistički image koji ima na tim tržištima. "Prema podacima Udruženja francuskih turističkih agencija Les Entreprises du voyage, Hrvatska se prvi put ove godine uz Španjolsku, Grčku, Italiju, Tunis, Portugal, Maroko, Veliku Britaniju, Tursku i Njemačku, svrstala na ljestvicu najpopularnijih destinacija te bilježi porast prodaje od 11 posto u odnosu na prošlu godinu. Tome pridonosi i bolja zračna povezanost s Hrvatskom", zaključuju iz Glavnog ureda HTZ-a.