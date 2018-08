'Indirektno nazivate lopovima sve direktore'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Inicijativa profesionalnih računovođa poslala je otvoreno pismo Vladi i Ministarstvu financija u vezi nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima.

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovani,

obraćamo Vam se vezano za objavljeni Nacrt izmjena zakona o doprinosima i čl. 8 istoga.

U vidu akcijskog plana za rasterećenje poduzetnika smatramo neprihvatljivim povećanje osnovice svih direktora i izjednačavanje sa samostalnom djelatnošću obrta koji plaćaju porez na dobit.

Naime obrtnici 'dobitaši' su oni koji imaju prihod najmanje 3 mil. kuna, te se s njima pokušava izjednačiti SVE članove uprave/direktore. Drugim riječima, i onaj mikro poduzetnik koji ostvaruje godišnje do 120.000 kn (takvih je prema podacima Fine u 2017.g. bilo 36.000 !) morao bi plaćati doprinose na trenutnu osnovicu od 8.822,00 kn koja od naredne godine se povećava (prema objavljenim podacima DZS-a na 9.271,90 kn !) a to je za te mikro poduzetnike nemoguće iz ostvarenih prihoda ispuniti (ne uzimajući u obzir i ostale troškove). To znači masovno zatvaranje tvrtki ili blokade računa tvrtki.

Jednostavnom računicom vidljivo je da bi tvrtka mogla ispuniti navedene kriterije potrebno je minimalno cca 360.000 kn prihoda godišnje, što bi značilo da se ovim potezom brišu sve tvrtke 'mali porezni obveznici' van sustava PDV-a obzirom ne bi mogli ispuniti svoje zakonske obveze.

Iz gore navedenog primjera je vidljivo da bi prema predviđenim izmjenama član uprave/direktor morao osigurati 53.026,84 kn više sredstava za isplatu plaću odnosno minimalno 129.621,20 kn godišnje samo za plaću što smatramo direktnim udarom na mikro poduzetnike.

Nadalje, smatramo u najmanju ruku uvredljivim u obrazloženju napisati da se isto uvodi radi sprječavanja zlouporabe propisa bez ikakvog dodatnog objašnjenja. Time se direktno SVE članove uprave/direktore koji pošteno posluju i ispunjavaju svoje zakonske obveze indirektno naziva lopovima što je nedopustivo.

Tražimo hitno objašnjenje nadležnih i dopunu obrazloženja, u suprotnom ćemo biti prisiljeni ovakvo postupanje prijaviti Europskoj komisiji.

Također tražimo ukidanje sporne odredbe nacrta izmjena zakona o doprinosima radi pogubnih posljedica na mikro poduzetnike", piše u otvorenom pismu Vladi i Ministarstvu financija.