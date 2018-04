Indijska IT kompanija TCS druga je u povijesti zemlje koja vrijedi više od 100 milijardi dolara

Foto: Reuters

Indijska tehnološka tvrtka Tata Consultancy Servicies (TCS) prva je indijska kompanija čija je tržišna vrijednost u posljednjih deset godina premašila psihološki važnu granicu od 100 milijardi američkih dolara, zahvaljujući skoku cijene dionica u ponedjeljak.

Dionice najvećeg indijskog izvoznika softvera u ponedjeljak su na Bombajskoj burzi poskupile za više od četiri posto, na 3.557 rupija (53,53 dolara), zahvaljujući dobrim rezultatima poslovanja. Time je tržišna vrijednost indijske IT tvrtke dosegnula 681 bilijun rupija, što je preko 100 milijardi dolara.

Prije TCS-a samo je još jednoj indijskoj kompaniji u povijesti to uspjelo, i to 2008. godine, a riječ je o Reliance Industriesu, konglomeratu koji obuhvaća djelatnosti od energetike do telekoma, u vlasništvu najimućnije osobe u Aziji Mukesha Ambanija, podsjeća AFP.

"To je važna prekretnica, koja ne samo da nas veseli, već i mijenja perspektivu i raspoloženje spram ostalih indijskih proizvođača softvera", kazao je za Bloomberg News Gaurang Shah, ulagački strateg u tvrtki Geojit Financial Serviciesu u Bombaju.

Snažnu podršku dionicama pružilo je poslovno izvješće TCS-a, objavljeno u četvrtak, prema kojem je konsolidirana neto dobit u prvom kvartalu na godišnjoj razini porasla za 4,4 posto, na 69,04 milijardi rupija, premašivši očekivanja mnogih analitičara. Indijskom izvozniku u prilog je išlo slabljenje rupija.

Indija je postala svojevrsni pozadinski ured za svijet a TCS je bio u prvim redovima dok su kompanije - mahom u razvijenim zemljama - davale posao podizvođačima, koristeći prednosti kvalificirane radne snage u Indiji koja dobro vlada engleskim jezikom. Ta je ključna industrija nudeći razvoj softvera i informacijske tehnologije, inženjeringa i dizajna te drugih usluga, priskrbila Indiji status vodećeg poslovnog odredišta.