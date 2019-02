IN2 sa Španjolcima izborio posao u Saudijskoj Arabiji

Katarina Šiber Makar predsjednica Uprave IN2/IN2

IN2 grupa, tržišni lider u informatizaciji bolnica u Hrvatskoj, ugovorila je treći izvozni posao u području zdravstva.

I ovoga puta u tandemu sa španjolskom tvrtkom Tich Consulting. Posao uključuje isporuku, implementaciju i održavanje zdravstvenog sustava u dvije ustanove za njegu pacijenata u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, i to do kraja godine. Investitor je saudijska tvrtka Hosna Medical Care, a nju je savjetovao, kao i donio odluku o odabiru isporučitelja belgijski Acalis.

Riječ je o konzultantskoj kući specijaliziranoj za zdravstvo s globalnim referencama, koja ima zadatak podići razinu zdravstvene njege u Saudijskoj Arabiji. Vrijednost posla nije objavljena. "Nakon prve faze u Rijadu, predviđeno je širenje na pet drugih gradova u Saudijskoj Arabiji i po zemljama članicama Vijeća za suradnju u Zaljevu", navode u IN2 grupi. Suradnja Španjolaca i IN2 započela je prije dvije godine poslom u Azerbajdžanu.

Članica Zajednice neovisnih država (ZND), koja ima dvostruko više stanovnika od Hrvatske, za četvrtinu veći BDP nominalno, ali i upola manji BDP po stanovniku, zbog obilnih prihoda od nafte dosta ulaže u zdravstvo. IN2 i Tich tada su ugovorili automatizaciju jedne od najvećih privatnih bolnica Bona Dea International Ho pital u Bakuu, koja se pozicionirala kao najbolja između oko Kaspijskog mora i Kavkaza.

Španjolska tvrtka Tich u posao je unijela vlastiti bolnički softver Green Cube, IN2 je radio na implementaciji tog rješenja i još prodao vlastiti laboratorijski sustav Bionet LIS, a referencu im je oboma dao Microsoft. Najveća softverska kompanija na svijetu godinu prije tvrtki IN2 dala je titulu Microsoft Partner of The Year u kategoriji javni sektor-zdravstvo, dok je sustav liječničkog kartona koji je razvio Tich Consulting, prethodno uveden u jednoj španjolskoj regiji, Microsoft bio proglasio globalno najinovativnijim projektom na svojoj tehnologiji.

Godinu nakon Azerbajdžana, IN2 i Tich ugovorili su posao u Vijetnamu. Tamo su veli bolnički softver u prvu privatnu međunarodnu bolnicu u toj državi, Hôpital Français de Hanoi. Riječ je o bolnici od 65 kreveta koja je proširena na njih 170 te zapošljava 50 domaćih i stranih liječnika. Ni vrijednost ovog posla nije objavljena. U Hrvatskoj je pak IN2 najveći isporučitelj sustava za upravljanje bolnicama i drugog zdravstvenog softvera. Na njihovom rješenju radi 38 od 60 domaćih bolnica, uključujući najveće KBC-e poput KBC-a Zagreb.

U IN2 navode da u sektoru koji razvija i prodaje IT proizvode za zdravstvo radi sedamdesetak stručnjaka. Ukupan broj zaposlenih tvrtka nije komentirala do zaključenja ovog broja. U branši se komentira da je kompanija, koja se hvalila da je najveća softverska tvrtka u Hrvatskoj, sad nema više od 650 radnika. Navodno je to rezultat restrukturiranja nakon akvizicije. Broj zaposlenih se, neslužbeno se čuje, umanjio za barem sto.