Imate susjeda iz pakla? Evo kako ga se može izbaciti iz zgrade

Kako je živjeti pokraj problematičnog susjeda, najbolje znaju stanari Vijenca Ivana Meštrovića 48, koji godinama trpe ponašanje svoje susjede s 11. kata. Kako piše Glas Slavonije, problemi su eskalirali do te mjere da zbog njezina ponašanja stanar koji živi na istome katu godinama nije mogao prodati svoj stan! Taj slučaj nije jedini u gradu, građani koji žive u neposrednoj blizini "susjeda iz pakla" gotovo nikako ne mogu prodati svoju nekretninu.

- Imam nekretninu za prodaju u kojoj se dogodilo ubojstvo i čak dvije trećine potencijalnih kupaca ne želi ni pogledati prostor. Takvi događaji, ali i problematični susjedi, mogu utjecati na prodaju. Ne toliko sama cijena nekretnine koliko okolina – posvjedočio je Zoran Barišić iz jedne agencije nekretninama, dodavši da potecijalnom kupcu on kao posrednik mora predočiti cjelokupnu situaciju oko nekretnine.

A mogu li se ostali stanari riješiti "susjeda iz pakla"? Mogu, ali na vrlo težak način, i to isključenjem iz zajednice. Potvrđuje to Vlasta Auguštin, predsjednica Udruženja stanara grada Osijeka, dodajući da je prethodno potrebno prikupiti stopostotnu suglasnost svih suvlasnika, i to nakon što isključenje zatraži policija preko suda. Auguštin kaže da je takvih ekstremnih situacija u Osijeku bilo, no naglašava da nitko osim policije ne smije djelovati protiv problematičnog susjeda.

'U Udruženju apeliramo da se u Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima uključi odredba prema kojoj su kazne i sankcije za takvo ponašanje u suvlasništvu puno veće nego što trenutno jesu. Ako se netko kazni s 500 kuna, neće biti efekta, no ako mu odrežu 10.000 kuna, teško će se odvažiti na ponovno maltretiranje', smatra Auguštin te napominje kako je jedino rješenje policijsko privođenje te da nema te ustanove koja osim njih može djelovati u takvim situacijama.

'Policija može izići na teren, potom provesti sudski postupak, zatražiti liječenje, odnosno vještačenje, a sljedeći je korak isključenje iz zajednice. Nažalost, problematičnih susjeda koji remete suživot u zgradama, pa i u kućama, ima poprilično', zaključuje.

U konkretnom slučaju nebodera na Vijencu Ivana Meštrovića, doznaje se, situacija se nije promijenila ni nakon dolaska policije jer predmeti i dalje lete prema stanarima.