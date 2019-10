IGH kreće u nadzor izgradnje mosta koji uživa potporu EK i EIB-a

Foto: Getty Images

Predstavnici Instituta IGH u petak 11. listopada prisustvovali su svečanoj ceremoniji otvorenja radova na prekograničnom mostu preko rijeke Save kraj Gradiške u Bosni i Hercegovini, priopćili su iz te kompanije.

Predsjednik uprave Oliver Kumrić, direktor za međunarodna tržišta Domagoj Šimunović i direktor za stručni nadzor Josip Brajdić predstavljali su Institut IGH koji je s partnerima iz tvrtke Krebs + Kiefer odabran za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Ugovor o nadzoru vrijednosti je 1,85 milijuna eura, a predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci od uvođenja u posao. Vrijednost cijelog projekta izgradnje je 23,5 milijuna eura.

Zbog velike važnosti zajedničkog projekta izgradnje ovog međudržavnog mosta svečanosti otvaranja radova nazočili su i ministar mora, prometa i infrastrukture RH Oleg Butković, europska povjerenica za mobilnost i promet Violeta Bulc, član predsjedništva BiH Milorad Dodik, zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Saša Dalipagić, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović te šef delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler.

Izgradnjom mosta Gradiška spojit će se već izgrađena dionica autoceste prema Banja Luci s Pan-Europskim koridorom X na dionici od Zagreba do Beograda, ali i brzom cestom s europskim koridorom E661 (veza srednje Europe od Balatona do Splita, odnosno Jadranskog mora) preko Okučana i Virovitice do granice s Republikom Mađarskom, zbog čega je dobio potporu Europske komisije i Europske investicijske banke.