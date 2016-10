'Idemo u nove proizvode i širenje u regiju'

Foto: Thinkstock

U ponedjeljak otvorena 152 milijuna kuna vrijedna 'EU pipa' za financiranje energetske obnove višestambenih zgrada dobra je vijest za jedan od najbržerastućih hrvatskih startupa Thorium A+.

Domaći startup, koji i strani stručnjaci poput bivšeg voditelja razvoja VC fonda T-Venturesa te investitora i suosnivača britanskog inkubatora Springboarda Tony Kypreosa smatraju jednim od pet najperspektivnijih u Hrvatskoj, država je od početka godine administrativnim barijerama zaustavila u rastu.

Fond levitirao

Thorium A+ cloud je softverski proizvod za energetsku certifikaciju. Iza njega stoji zagrebačka tvrtka Thorium Software, koja je lani, prema podacima Poslovne Hrvatske, povećala prihod devet puta, na 197,5 tisuća kuna, uz neto dobit od 6,9 tisuća kuna. Marko Rašić, suosnivač i direktor Thoriuma A+, kaže pak da ove godine očekuju prihod sličan prošlogodišnjem. "Ove godine neće biti bržeg rasta jer je država ukinula energetsko certificiranje turističkih apartmana, a ni Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije radio", kaže Rašić. Dodaje da s raspisivanjem novog natječaja za energetsku obnovu višestambenih objekata, koji će usto koristiti sredstva Europskog fonda za regionalnih razvoj, očekuje rast i branše i poslovanja svoje startup tvrtke.

Thorium A+ nije uobičajeni hrvatski startup. Rašić je s tri prijatelja tvrtku osnovao prije dvije godine. Šest mjeseci prije u obiteljskom je podrumu razvijao računalni kod za svoj softverski proizvod temeljen na iskustvu energetskog certificiranja za tvrtku koja certificirala poslovnice Bille, Erste banke te hotele po obali. Nakon toga su otišli u Zagrebački inkubator poduzetništva (ZIP) i već mjesec dana kasnije otvorili prodaju. "Od početka smo bili fokusirani na korisnike jer nam je cilj bio napraviti startup koji će biti samoodrživ i brzo isplativ", kaže Rašić.

Širenje ponude

Dodaje da su nakon završetka inkubatorskog programa prihvatili investiciju od ZIP-a vrijednu 13 tisuća eura, kojoj je Hamag Bicro dodao još toliko u okviru programa poticanja startup investicija. "To nam je pomoglo da premostimo jaz od početka rada do prvih prihoda od korisnika", kaže Rašić. Korisnici su i dalje u Rašićevu fokusu. Kako bi izbjegla ovisnost o energetskoj obnovi, tvrtka je ovih dana lansirala dva nova cloud softverska proizvoda koja pomažu u izradi energetske dokumentacije za sve nove gradnje te sve obnove objekata: Fiziku zgrade i Strojarske algoritme. Idući korak je, istiće Rašić, regionalno širenje. "Sva tri softverska proizvoda možemo prodavati u cijeloj Uniji. Prvo ćemo u regiju, a zatim nam je san doći do Njemačke", zaključuje Rašić.