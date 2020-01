Iako je plaćanje roaminga unutar EU ukinuto, teleoperater im pokušao naplatiti pozive

Foto: Vjeran Žganec Rogulja / Pixsell

Od kako je 2017. u zemljama EU-a započela primjena nove uredbe koja određuje da korisnici i u roamingu ili u mobilnim mrežama u inozemstvu plaćaju cijene iz svojih tarifa u matičnim zemljama, zaljubljenici u putovanja odahnuli su.

No osječka obitelj nedavno se našla u neočekivanoj situaciji - tjedan dana putovali su po Europi koristeći svoje mobilne telefone kao da su kod kuće. No nakon putovanja račun im ipak nije bio u skladu s onim što su očekivali, piše Glas Slavonije.



"Nemamo fiksni telefon kod kuće, pa svi imamo neograničene fiksne tarife na mobitelima. Dakle, koliko god da bilo tko od nas priča na mobitel, prema bilo kojoj mreži, koliko god da šalje SMS poruka ili koristi internetskog prometa, računi su nam uvijek isti. No nakon putovanja dobili smo jedan od računa uvećan za 118,26 kuna, i to specificirano na račun roaming usluge u pogledu odlaznih poziva. Kako nismo ni u jednom trenutku napustili EU, odmah smo se s pritužbom obratili službi za korisnike teleoperatera. Oni su obavili neke provjere te se u konačnici ispričali i umanjili račun za tih 118 kuna. No, ostaje činjenica da su ga ipak poslali. I da smo mi primijetili naplatu roaminga samo zbog naše specifične situacije. Da račun za mobitel za tri osobe varira ukupno do stotinjak kuna mjesečno, većini je prihvatljivo. Nameće se pitanje koliko osoba tijekom protekle dvije godine nije primijetilo da im se u manjim iznosima možda naplaćuje roaming usluga u zemljama EU-a prema sistemu "ako prođe prođe", priča Osječanin, uz poruku svima koji putuju u zemlje EU-a da ubuduće ipak nakon putovanja obrate pažnju na specifikaciju stavki računa za mobilne usluge jer je teško povjerovati kako je on jedini kojega su, svjesno ili nesvjesno, pokušali oštetiti na ovaj način.