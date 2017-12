HZZO opet ruši tržište pomagala?

Hrvatsko tržište ortopedskih i drugih pomagala čini 60 tvrtki/Željko Lukunić/PIXSELL

Iako je ministar zdravstva Milan Kujundžić još krajem prošle godine obećao da neće dirati cijene medicinskih pomagala prije izmjene starog Pravilnika koji ruši tržište vrijedno oko 600 milijuna kuna, dao je naputak da se i ovog prosinca u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje provede utvrđivanje novih cijena pomagala po starom pravilniku.

Dok u Ministarstvu u tome ne vide ništa sporno, proizvođači se protive daljnjoj racionalizaciji potrošnje za pomagala, te ih brine da će odluka ugroziti kvalitetu opskrbe hrvatskih osiguranika medicinskim proizvodima, što će ugroziti osobe koje su životno ovisne o pomagalima vezanim uz dijabetes i ortopediju. Zbog toga su od ministra zatražili poništavanje odluke HZZO-a o usklađivanju cijena medicinskih pomagala do stupanja na snagu novog pravilnika.

Inače, hrvatsko tržište ortopedskih i drugih pomagala, od invalidskih kolica i kreveta do pelena, čini 60-ak tvrtki. Sukladno važećem Pravilniku o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala, Zavod jednom godišnje, najkasnije do kraja kalendarske godine utvrđuje novu cijenu pomagala koja predstavlja najnižu vrijednost pomagala iz skupine istovrsnih pomagala. Cijene pomagala koje su veće od novoutvrđene cijene moraju se najkasnije do 31. prosinca tekuće godine uskladiti i smanjiti na razinu novoutvrđene cijene, a usklađene cijene pomagala u jednoj kalendarskoj godini primjenjuju se od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

Pravilnik propisuje i da cijena pomagala koje ne predstavlja novu generaciju ne smije prelaziti razinu 90 posto cijene istovrsnog pomagala iz Popisa pomagala. Proizvođači okupljeni u Koordinaciji za medicinske proizvode Hrvatske udruge poslodavaca već prošle godine upozorili su da je važeća regulativa u zadnje četiri godine srozala cijene za više od 30 posto.

Kako tvrde, njome se potiče ulazak neozbiljnih isporučitelja na tržište, koji dampingom ruše kvalitetu proizvoda te vrlo često nisu u stanju isporučiti proizvode. Tržište lijekova daleko je uređenije, kažu naši sugovornici, jer se cijene korigiraju tek kad novi jeftiniji igrači na tržištu dokažu da mogu opskrbiti tržište. "Nivelacija cijena nije opravdana jer smo dopisom iz prosinca 2016. godine dobili odgovor Ministarstva da se usklađivanje i utvrđivanje novih cijena pomagala odgađa do donošenja i stupanja na snagu novog Pravilnika. Na žalost, novi pravilnik nije donesen, a umjesto obećanog održavanja status quo stanja do donošenja novog pravilnika, HZZO je donio spornu odluku", ističu u HUP-u.