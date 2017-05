HTZ raspisuje natječaj za 10 direktora

FOTO: Thinkstock

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) uskoro će objaviti natječaj za 10 direktora svojih stranih predstavništava u Europi i SAD-u kojima mandati istječu ove godine, a u idućih godinu dana planira i preseljenje njemačkog predstavništva iz Frankfurta u Berlin, doznaje se iz Ministarstva turizma.

Natječaj za direktore u inozemstvu HTZ će objaviti za predstavništva u Italija (Milano), Francuskoj (Pariz), Poljskoj (Varšava), zemljama Beneluxa (sjedište u Bruxellesu), Njemačkoj (za sada još sjedište Frankfurtu i za ispostavu u Muenchenu), Rusiji (Moskva), Mađarskoj (Budimpešta), Slovačkoj (Bratislava) te SAD-u (New York), čijim direktorima istječu mandati, nekima u lipnju, a nekima na jesen.

Do izbora novih, direktori u tim predstavništvima su Branko Curić (Milano), Danijela Mihalić Đurica (Pariz), Bojan Baketa (Varšava), Ivan Novak (za Benelux u Bruxellesu), Romero Dragicchio (Frankfurt), Damir Balenović (Muenchen), Rajko Ružička (Moskva), Marin Skenderović (Budimpešta), Nora Henterova (Bratislava) te Ina Rodin (New York), od kojih su Baketa, Skenderović i Henterova na tim pozicijama i više od deset godina.

HTZ ukupno ima 16 stranih predstavništva, a osim navedenih to su još za Skandinaviju (u Stockholmu), za Veliku Britaniju (London), Austriju (Beč, odakle se pokriva i Švicarska), Sloveniju (Ljubljana), Češku (Pag) te ured u Amsterdamu (kojeg vodi direktor iz Bruxellesa).

O raspisivanju natječaja za spomenutih 10 direktora u četvrtak će odlučivati Turističko vijeće HTZ-a. Uoči toga ministar turizma i predsjednik HTZ-a Gari Cappelli poručuje da će se od svih direktora stranih predstavništava tražiti veći angažman na tržištima.

"Od svih očekujemo veću aktivnost u pristupu, obradi i komunikaciji s tržištima, jer se i trendovi u turizmu i na svakom pojedinom tržištu brzo mijenjaju i potrebno je više fleksibilnosti i pravovremenog reagiranja. Vjerujemo da će biti dosta zainteresiranih stručnih ljudi koji će se javiti na natječaj, jer smatram da na svakom tržištu možemo raditi i postići još bolje rezultate nego do sada", istaknuo je Cappelli.

Najavljuje i da će se na sjednici Turističkog vijeća HTZ-a raspravljati i o reorganizaciji predstavništva HTZ-a u SAD-u, odnosno o otvaranju poslovnog ureda predstavništva u New Yorku, koje je do sada funkcioniralo po modelu 'home based'. Kko je to tržište, po njegovoj ocjeni, iznimno važno za hrvatski turizam, s kojeg se zadnjih godina bilježe sve veće stope rasta dolazaka i noćenja turista, ići će se na otvaranje ureda.

"Promjena će biti u Njemačkoj, jer želimo u idućih godinu dana preseliti sjedište predstavništva iz Frankfurta u Berlin, što će, vjerujemo, pridonijeti i boljem pozicioniranju Hrvatske u sjevernom dijelu Njemačke, odakle nam za sada dolazi manje turista. Boljim turističkim rezultatima iz Berlina i njegovog područja mogli bi pridonijeti i izravni letovi iz Berlina prema Hrvatskoj, kojih je sada vrlo malo u sezoni, a što ćemo također razmotriti s partnerima", poručio je Cappelli.