Foto: Tomislav Miletić / Pixsell

Poslovni dnevnik 25. listopada u hotelu The Westin organizira kongres posvećen reformi hrvatskog zdravstvenog sustava, jačanju privatnog sektora i to od osiguranja do zdravstvenih ustanova, promociji novih revolucionarnih tehnologija u zdravstvu koje ne samo da omogućuju veću izlječivost letalnih i kroničnih bolesti, nego uvelike utječu i na optimizaciju i smanjenje operativnih troškova poslovanja te novostima i dostignućima s područja vrhunske znanosti.

Na ovogodišnjem će kongresu sudjelovati poznati domaći i strani stručnjaci iz područja zdravstva kao što su prof. dr. sc. Dragan Primorac, prof. dr. sc. Johannes Brachmann (Regiomed Kliniken), prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med. (predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora), prof. dr. Mirando Mrsić, Danko Relić dr. med. (Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu) te mnogi drugi.

Hrvatski zdravstveni kongres podijeljen je na četiri tematska dijela.

Prvi, uvodni dio konferencije, namijenjen je prezentaciji najnovijih znanstvenih dostignuća na poljima medicinske znanosti. Niz proizvoda već je na tržištu i daje rezultate, a pametni će lijekovi zauvijek promijeniti medicinu kakvu poznajemo.

U drugom, središnjem dijelu, bavit ćemo se kliničkim smjernicama i to na nekoliko medicinskih područja. Procjene govore da je gotovo trećina specijalističkih pregleda koji se godišnje obave u Hrvatskoj zapravo nepotrebna. Upozorenje stručnjaka je jasno - dok god se ne uvedu algoritmi, neće se riješiti liste čekanja niti urediti zdravstveni sustav.

Treći tematski blok bit će posvećen ljudskim resursima u zdravstvu i problematiciodljeva stručnjaka. Iako nije poznat točan broj, procjenjuje se da je od ulaska u punopravno članstvo u EU, Hrvatsku napustilo oko 350 stručnjaka s područja medicine. U tom su kontekstu posebno alarmantni podaci Hrvatske liječničke komore prema kojima je dokumentaciju za odlazak na rad u inozemstvo prikupilo 1120 liječnika specijalista prosječne starosne dobi 37 godina. Istodobno, nisu poduzete mjere kojima bi se stvorili uvjeti za ostanak stručnjaka u hrvatskom zdravstvu.

U četvrtome dijelu raspravljat će se o strategiji razvoja zdravstva, sinergiji privatnog i javnog sustava te mogućim modelima upravljanja bolničkim sustavom. Sustav javnoga zdravstva suočen je s kroničnom diskrepancijom prihoda koje ostvaruje u odnosu na razinu usluga koje je temeljem zakonskih prava građana dužan isporučiti. Sustav privatnoga zdravstva, pak, još uvijek pokriva tek manji dio tržišta te je uvelike koncentriran u specifičnim nišnim segmentima. Nova strategija razvoja hrvatskoga zdravstvenog sustava stoga mora pronaći način kako da potakne veći stupanj operativne suradnje između ta dva segmenta.

Hrvatski zdravstveni kongres sastoji se od četiri panel diskusije i niza stručnih predavanja i prezentacija.

