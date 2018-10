Hrvatskoj prijeti osjetno povećanje cijena vozila, predlaže se prijelazno rješenje

Foto: Getty Images

Kako do toga ne bi došlo, Udruženje trgovine motornim vozilima i dijelovima HGK zalaže se za zadržavanje tzv. koreliranog modela mjerenja do 1. siječnja 2020. godine. Naime, korelirani ili model NEDC2.0 predložen je na razini Unije kao prijelazno rješenje.

''Udruženje trgovine motornim vozilima i dijelovima HGK zalaže se za zadržavanje koreliranoga modela jer smatramo da je to nužna mjera za ublažavanje pada prodaje vozila,'' rekao je tajnik Udruženja Hrvoje Paver.

„Čak i korelirana metoda NEDC2.0 povećava emisije CO2 u prosjeku za 10 posto, a prema konkretnom izračunu na primjeru Nizozemske to podiže cijenu automobila za 8,5 posto. No, to je i dalje prihvatljivije rješenje koje bi pomoglo da se ublaži udar novih standarda na tržište,“ poručio je Paver koji smatra da će i Carinska uprava i Ministarstvo financija uzeti u obzir njihov apel.