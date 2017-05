Hrvatski Telekom predstavio novu generaciju MAXtv televizije

Foto: Thinkstock

Hrvatski Telekom danas je predstavio novu generaciju MAXtv televizije, koja zahvaljujući nizu funkcionalnosti koje su prvi put dostupne na našem tržištu postavlja novi standard u iskustvu konzumacije TV sadržaja.

Televizija je interaktivna, sve njene funkcionalnosti integrirane su na mobilnim uređajima, a novo sučelje korisnicima nudi jedinstveno TV iskustvo u potpunosti prilagođeno njihovim navikama.

Jednako kvalitetno iskustvo gledanja televizije dostupno je na svim zaslonima, a potpuna integracija MAXtv i mobilne MAXtv To Go usluge omogućava jednostavno i brzo prebacivanje gledanog sadržaja između različitih zaslona u bilo kojem trenutku. Putem nadograđene aplikacije korisnici će zaslone svojih mobilnih uređaja moći koristiti kao daljinske upravljače za televizor, jednostavno prebacujući sadržaj s mobilnog uređaja na veći ekran. S obzirom na to da MAXtv To Go usluga ima snimalicu, videoteku i pun spektar programa baš kao i MAXtv, korisnici dobivaju ukupno tri televizije, jer putem jednog računa mogu istovremeno pratiti različite programe na IPTV-ju, smartfonu i tabletu.

Osnova pokretanja nove usluge je paket s novim set up boxom koji će dobiti svi postojeći i novi korisnici. Uključuje novi uređaj, HDMI kablove za kvalitetniju sliku i zvuk te novi daljinski upravljač, a omogućit će još kvalitetniju prezentaciju sadržaja uz njegovo jednostavno i brzo pronalaženje. Zahvaljujući naprednijem sustavu kodiranja slike i povezivanja putem HDMI tehnologije, korisnici će imati najbolju sliku na tržištu uz još bolju kvalitetu najzahtjevnijeg HD formata. Svi korisnici će u standardnoj ponudi dobiti znatno bolju HD ready kvalitetu slike, koja dodatno pojačava doživljaj gledanja sportskih događaja i drugih vizualno atraktivnih sadržaja.

Nova platforma u potpunosti je prilagođena i potrebama gledanja sadržaja „na zahtjev”, jednostavno se pristupa željenom sadržaju koji se može i premotavati. Povećan je broj kanala na kojima je moguće koristiti uslugu snimalice, uključujući domaće, sportske i sve HBO programe. Sav sadržaj jednostavno se i brzo pronalazi, a velika novost je jedinstven sustav TV preporuka, koji će ”učiti” iz navika gledanja i nuditi personalizirane preporuke. Odabir preporučenog sadržaja biti će dostupan ”na klik”, i to na bilo kojem uređaju kojim se korisnik služi.