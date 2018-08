Hrvatski rekorder: Za 3. dijete daje 176.000 kuna, a broj beba se udvostručio

Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA/PIXSELL

Gradovi Vis, Opatija, Zagreb, Solin, Kaštela, Split, Komiža, Belišće, Pag i Vrlika ulažu najviše novca i truda u demografske mjere kako bi digli natalitet i olakšali život obiteljima s djecom ili se spasili, poput Vrlike ili Komiže, od izumiranja. Suprotno njima Beli Manastir, Benkovac, Vrgorac, Knin, Nin, Vodnjan, Križevci, ali i Metković malo nude obiteljima s djecom. Unatoč tome Metković ima više rođenih nego umrlih, piše Večernji list.

Za sociološku je analizu Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od gradova, općina i županija tijekom ožujka i travnja 2018. prvi put prikupilo podatke o demografskim mjerama koje provode. Ti podaci važni su i za kordiniranje demografskih mjera s državne razine, ali i da građani mogu usporediti svoje općine i gradove s drugima i vidjeti koliko se njihovi čelnici trude dići im kvalitetu života. Gradovi i općine dostavili su podatke o naknadi za rođenje djeteta, o sufinanciranju vrtića, školskih udžbenika i prehrane, prijevoza učenika, mjerama stambenog zbrinjavanja, stipendijama učenicima i studentima, sufinanciranju troškova zdravstva...

Iz prikupljenih podataka (neki gradovi još ih nisu dostavili op. a.) izdvojili smo one koji najviše daju za djecu i mlade te uravnoteženo skrbe za njih od rođenja do studentske dobi. Izdvojili smo i gradove koji od demografskih mjera nude malo ili gotovo ništa. Ako neki grad daje mnogo novca za rođenje djeteta, a nema druge mjere, nije dobar primjer jer nitko neće rađati dijete da bi jednokratno dobio novac ako je u sredini gdje živi vrtić preskup, ako nisu sufinancirani ili besplatni produljeni boravak u školama i prehrana, školski udžbenici, prijevoz, ako nema mjera za stambeno zbrinjavanje i dobre liječničke skrbi. Po naknadi od čak 176.000 kn za rođenje trećeg djeteta Vis s 1700 stanovnika rekorder je u Hrvatskoj. I po drugim mjerama vidi se da je Vis promišljenom demografskom politikom ostvario već sada cilj koji nam je lani iznio gradonačelnik Ivo Radica, da do 2020. žele imati razred djece više. Lani je na Visu rođeno 18 djece, dvostruko više nego 2015.

Dok si Zagreb i Split mogu priuštiti da budu izdašniji iako i u njima više ljudi umire nego se rađa, manji gradovi poput Kaštela i Solina ubrajaju se u rijetke koji imaju više rođenih nego umrlih i koji su ne slučajno privlačni za život obiteljima. Primjer grada koji unutar svojih mogućnosti ima sve bitne demografske mjere je i Belišće. Vrlika koja izumire pojačala je ove godine izdvajanja za djecu, nudi besplatan vrtić i školske udžbenike, grade stanove za mlade.

