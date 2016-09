Hrvatski poduzetnik iz Njemačke ima odličnu ideju kako privući strane investitore

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Njemački ste investitor i želite izgraditi tvornicu u Hrvatskoj. Plan vam je u godini dana kupiti građevinsko zemljište, ishoditi sve dozvole i rješenja te pronaći kvalitetne radnike. Postavlja se pitanje - je li to realno? S postojećom administracijom gotovo pa nemoguće. Poduzetnik Zdenko Štriga uvjeren je kako ima formulu da to promijeni, piše tportal.

Štriga već 40 godina živi i radi u Njemačkoj i dobro su mu poznata očekivanja i mentalitet njemačkih biznismena. Umjesto da ih se čeka da dođu k nama, on smatra da mi moramo pokazati inicijativu te u njihovu dvorištu reklamirati pogodnosti za ulaganje u Hrvatsku.



Njegova ideja je da u Frankfurtu otvori Hrvatski promidžbeni centar koji bi poduzetnicima bio na raspolaganju 24 sata dnevno.



'Pomogao bi investitoru da nađe građevinsko zemljište, kao i ured, stan, zatim da kod vlasti ishodi sve dozvole i rješenja, da mu osigura prevoditelje, opskrbi ga svim informacijama koje ga zanimaju - od prijevoda zakona i gospodarskih podataka do, ako treba, i reda letenja. To je jedan strašan, ozbiljan i odgovoran posao. Ali ako se tako postavite, investitor će to znati cijeniti i rado će i drugima preporučiti Hrvatsku', siguran je Štriga.

