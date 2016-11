Hrvatske Vode promijenile Statut da kuma Bože Petrova postave na utjecajnu funkciju

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

'Upravno vijeće Hrvatskih voda navodno je snizilo kriterije za izbor zamjenika direktora kako bi na tu funkciju mogao doći prijatelj predsjednika Sabora Bože Petrova - Mario Bukmir'. Nikola Grmoja ne vidi u tome ništa sporno jer je to, kaže, politička funkcija na koju Bukmir dolazi kao Mostov kadar, te će s Mostom i otići.

'Ne radi se o zapošljavanju nego o političkoj funkciji', kazao je Nikola Grmoja za N1.

To su političke funkcije. Nismo zadovoljni radom Hrvatskih voda, smatramo da ima prostora za restrukturiranje i za obručun s koruptivnim radnjama. Ostavljamo Zorana Đurokovića kao direktora, to pokazuje da nam nije važna stranačka pripadnost, a radi kontrole ćemo postaviti čovjeka koji se dokazao u realnom sektoru i u području EU fondova.

Bukmir je jedan od kandidata, ima sve kvalifikacije za taj posao, a kumstvo s Petrovom s tim nema nikave veze. On je vodio milijunske projekte. Bukmir je naš čovjek, čovjek od našeg povjerenja i ima sve kvalifikacije.

Statut je mijenjan jer želimo staviti tog čovjeka na tu poziciju... Pogledajte koliko je puta mijenjan statut Hrvatskih voda... Ako Bukmir dođe, on ne dolazi na mjesto na kojem će ostati kad Most ode iz Vlade, njega postavlja Most, to je, ponavljam, politička funkcija", kazao je.

Grmoji nije sporno što je Bukmir kum Bože Petrova, kazao je. Ponovio je da Bukmir ima sve kvalifikacije za poziciju u Hrvatskim vodama.