Hrvatska vojska s 43.000 spala na 17.000 zaposlenika, a vojni proračun raste

Iduće godine, prvi put nakon šest godina stalnog pada, hrvatski vojni proračun realno će porasti, piše Večernji list. Još nije sigurno o koliko se točno milijuna radi, no u MORH-u, uoči sutrašnje sjednice Vlade na kojoj će biti usvojene smjernice i proračunski okviri, očekuju da će vojni proračun za 2017. iznositi između 4,3 i 4,4 milijarde kuna. To bi bilo primjetno više od plana za 2016., koji je iznosio 4,022 milijarde kuna. Ovogodišnji je vojni proračun bio najniži u povijesti – samo 1,17% BDP-a. Navodno je unutar Vlade dogovoreno da će vojni proračun rasti do 1,21% BDP-a, no ministar obrane Damir Krstičević bio bi zadovoljniji da dođe i do 1,25%, što bi nas više približilo NATO-ovu proklamiranom izdvajanju od 2% BDP-a.

Građanima je uglavnom nepoznato da je vojska jedina državna služba koja se u zadnjih 15 godina istopila, izgubila je oko 60 posto zaposlenih, s 43.000 spala je na 17.000 osoba u obrambenom sektoru.

