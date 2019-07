Hrvatska policija dobiti će nove ovlasti: Moći će vam lakše ući u dom i oduzeti automobil

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Policija će vam moći oduzeti vozilo kad procijeni da je u hitnoj situaciji, u slučajevima poput potjera za kriminalcima. Za oduzeta vozila izdavat će potvrde, s kojima će građani imati pravo na naknadu, piše 24sata.

Izmjenama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, o kojima raspravljaju saborski zastupnici, predviđa se i da policijski istražitelj može biti policijski službenik s najmanjim osobnim zvanjem policijski narednik. To bi, smatraju u MUP-u, trebalo pridonijeti povećanju broja istražitelja.

- Mislim da je to dobro rješenje za manje složene istrage, no kad bi se sustav posložio kako treba, za tim ne bi bilo potrebe - kaže kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila. Policija će smjeti srušiti i(li) ometati dronove i druge pokretne uređaje kojima se upravlja daljinski ili su programirani. Lakše će ulaziti u domove, a predlaže se i da se u slučaju kad prekršajni postupak nije pokrenut protiv osumnjičenika ti podaci čuvaju četiri godine od dana navodnog počinjenja prekršaja, a u slučaju da je prekršajni postupak pokrenut, podaci bi se čuvali deset godina od dana počinjenja prekršaja. Dio javnosti zabrinut je zbog ovlasti koje bi policija dobila.

- Zlouporaba se ne može kontrolirati na način da im se ovlast ne da. To se rješava civilnim nadzorom, koji ne funkcionira, i unutarnjom kontrolom, koja služi za pokrivanje propusta koji se dogode. Za razliku od drugih zemalja u Europi, u kojima to funkcionira u 90 posto slučajeva, kod nas to ne funkcionira u 90 posto slučajeva - oštar je Cvrtila.