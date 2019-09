Objavljen natječaj za plaću od 43.000 kuna mjesečno: Kontrola zračne plovidbe traži nove zaposlenike

Foto: Boris Ščitar / Pixsell

Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) objavila je natječaj u kojem traži do 12 kandidata za oblasne radarske kontrolore i do 10 kandidata za toranjske kontrolore. Kako se navodi u oglasu, traže se entuzijastični, samouvjereni timski igrači, rođeni od 1991. godine i mlađi. A oni koji žele postati kontrolori letenja moraju osim toga imati i četverogodišnju srednju stručnu spremu, aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika, državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU te imati zdravstvena sposobnost kategorije 3 zrakoplovnog osoblja, piše Večernji list.

Promet u hrvatskom zračnom prostoru je iz godine sve veći, kao uostalom i u cijelom svijetu. Tako dnevno hrvatski zračni prostor preleti i do 3000 zrakoplova. Stoga je potražnja za kontrolorima leta ogromna. To je vrlo stresno zanimanje, ali i dobro plaćeno. Tako prosječna plaća oblasnog radarskog kontrolora iznosi oko 43.000 kuna neto.

Kandidati će biti testirani, a s odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta, uz suspenzivni uvjet uspješno završenog osposobljavanja i stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta s propisanim ovlaštenjem/posebnom ovlasti.

Prije sklapanja navedenih ugovora HKZP će za odabrane kandidate zatražiti provjeru za kretanje u štićenoj zoni.

HKZP je i lani objavio natječaj za 24 kontrolora, a na njega se javilo čak 1500 kandidata. Trošak školovanja kontrolora iznosi od 80 do 90 tisuća eura, a traje dvije do dvije i pol godine. Hrvatski kontrolori se školuju djelomično u Hrvatskoj, ali većinu vremena su na obuci u inozemstvu. No u HKZP-u planiraju pokrenuti svoj školski centar u Hrvatskoj. Prema projekcijama, HKZP će u sljedećih 10 do 12 godina trebati oko 150 novih kontrolora.