Hrvatska osvojila prestižnu njemačku nagradu za PR kampanje

Foto: Shutterstock

Hrvatska turistička zajednica je, zajedno s partnerom na međunarodnim tržištima, PR agencijom Grayling, osvojila prestižnu nagradu „PR Report Award“ u kategoriji „Consumer Marketing“ i to u jakoj konkurenciji poznatih svjetskih kompanija kao što su Microsoft i Colgate-Palmolive. Svečana i 14. po redu dodjela nagrada održana je sinoć u Berlinu u organizaciji nezavisnog njemačkog magazina PR Report koji je namijenjen PR profesionalcima i stručnjacima s područja odnosa s javnošću. Oduševljenje osvojenom međunarodnom nagradom izrazio je i direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić.

„Izuzetno mi je drago što smo osvojili ovu prestižnu nagradu jer ona samo potvrđuje ono što intenzivno komuniciramo u posljednje vrijeme, a to je novi smjer u promotivnim aktivnostima kojim je Hrvatska turistička zajednica krenula prije dvije godine. Naše PR i marketing aktivnosti su integrirane, točno znamo kome se obraćamo, na koji način i na kojem tržištu. Imamo i globalne partnere na stranim tržištima koji nam, zajedno s našim predstavništvima, služe kao dodatna strateška podrška. Hrvatski turistički brend je, slikovito rečeno, svakim danom sve jači, a osvojene nagrade za nas istovremeno predstavljaju satisfakciju i motivaciju za daljnja djelovanja“, poručio je direktor Ivičić, dodavši kako je ova turistička godina, osim po turističkom prometu i prihodima, rekordna i po osvojenim nagradama i priznanjima.

Hrvatska turistička zajednica i PR agencija Grayling su, prilikom apliciranja na sam natječaj, prijavili i opisali dosad uspješno provedene i realizirane projekte kao što su „Around the World in One Country”, „Croatia Loves You”, „We’ll see you in Croatia”, a sve pod komunikacijskim konceptom „Full of Life”. Napominjemo kako je riječ o jednoj od najprestižnijih njemačkih nagrada vezanih uz PR industriju, a sama se nagrada dodjeljuje od 2003. godine u ukupno 21 kategoriji. Odluke o pobjednicima donosi stručna komisija sastavljena od 32 stručnjaka za odnose s javnošću koji dolaze iz renomiranih PR agencija, kompanija i organizacija. Popis svih nagrađenih moguće je pronaći pute ove poveznice.