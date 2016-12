Hrvatska odblokirala Srbiju u pregovorima oko ulaska u EU

Foto: Rainer Jensen/DPA/PIXSELL

Ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier u petak je izjavio da su nakon potpisivanja aneksa sporazuma u Beogradu između srbijanskog ministra obrazovanja, hrvatske nacionalne manjine i Zavoda za udžbenike stečeni uvjeti za podizanje rezerve glede otvaranja poglavlja 26, ali da će Hrvatska i dalje u okviru poglavlja 23 o pravosuđu pratiti ispunjavanje obveza prema hrvatskoj manjini.

''Želim pozdraviti aneks sporazuma koji je ministar obrazovanja Republike Srbije potpisao danas u Beogradu s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine, odnosno Hrvatskog narodnog vijeća i Zavoda za udžbenike (...) Na temelju toga što je potpisano stekli su se uvjeti da mogu najaviti, što se Hrvatske tiče, da možemo podići rezervu oko poglavlja 26", izjavio je Stier na izvanrednoj konferenciji za novinare.

Kazao je da se tim aneksom sporazuma regulira pitanje udžbenika, ali ne samo prijevod sa srpskog na hrvatski, ne samo prijevod s ćirilice na latinicu, nego i posebni dodaci i sadržaji za hrvatsku nacionalnu manjinu.

Isto tako, dodao je Stier, bit će dostupni sadržaji za učenike koji pohađaju redovni program, ali kao pripadnici hrvatske nacionalne manjine žele imati izborni predmet - hrvatski jezik s elementima hrvatske kulture.

Šef hrvatske diplomacije je, međutim, istaknuo da će Zagreb u okviru poglavlja 23 o pravosuđu pratiti i nadgledati ispunjavanje svih obveza što se tiče nacionalnih manjina, s posebnim naglaskom na hrvatsku manjinu.

"Očekujem da sporazum bude implementiran do četvrtog kvartala 2017. godine. To je upravo ta dinamika koju smo tražili (...) Pozdravljam potpisivanje u Beogradu aneksa sporazuma. To je jedan jako dobar dan za hrvatsku nacionalnu manjinu", kazao je Stier.

Izrazio je zadovoljstvo što je taj dokument potpisan i s ostalim manjinama u Srbiji. Prema njegovim riječima, na današnjoj ceremoniji u Beogradu nazočili su uz srbijanskog ministra obrazovanja i veleposlanici Hrvatske te EU-a i Bugarske.

Stier je novinarima kazao i da ga je europski povjerenik za proširenje Johannes Hahn izvijestio i dao objašnjenja koja je hrvatska strana dodano zatražila, iz čega je jasno da će povjerenik osobno biti angažiran u nadgledanju implementacije svih obaveza na području obrazovanja nacionalnih manjina.

Poglavlje 26 u pristupnim pregovorima Srbije i EU-a bi, što se Hrvatske tiče, moglo biti otvoreno početkom 2017., ali sve ovisi o Malti kao predsjedavajućoj EU-om koja mora sazvati međuvladinu konferenciju.

Ministar se na konferenciji za novinare osvrnuo i na izjave koje dolaze sa susjedne strane, a u kontekstu izbora, te naglasio da je "naš pristup ne uhvatiti se u to kolo, nego biti fokusiran na rezultate".

"Dakle, ne ulazimo u ping-pong razmjene epiteta nego smo isključivo fokusirani na postizanje rezultata kao što je danas postignut rezultat oko ovog aneksa sporazuma'', rekao je Stier.

Komentirajući izjavu srbijanskog premijera Aleksandra Vučića nakon što je Srbija od Rusije dobila šest korištenih zrakoplova MiG-29 da se više nikada neće dogoditi "Bljesak" i "Oluja", Stier je kazao da "Hrvatska s ponosom slavi Dan pobjede".

"Naravno da nikada više nitko neće ugroziti teritorijalnu cjelovitost Hrvatske", kazao je Stier. Ponovio je da što se tiče izjava u kontekstu kampanje koja je već započela u Srbiji, Hrvatska smatra da treba biti fokusirana na postizanje rezultata oko onih stvari koje su za nas bitne.

"Htjeli smo sto posto biti sigurni da će se ostvariti rezultat oko obrazovanja za hrvatsku nacionalnu manjinu. Danas je potpisan aneks sporazuma kojim se to regulira. Dobili smo pojašnjenja od Europske komisije kako će se to nadgledati i dinamiku implementacije i na temelju tog rezultata ćemo i dalje fokusirati naš rad", zaključio je Stier.

Hrvatska na međuvladinoj konferenciji u Bruxellesu 13. prosinca nije podigla rezervu za otvaranje poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi jer Srbija, kako je rekao premijer Andrej Plenković, nije ispunila obaveze prema hrvatskoj manjini.

Srbijanski dužnosnici hrvatske su vlasti potom zasuli žestokim kritikama, ali je službeni Zagreb od početka tvrdio da se radi o nepotrebnom dramatiziranju i da to pitanje Srbija može lako riješiti.