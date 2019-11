Najjača domaća turistička destinacija uvodi novu rigoroznu zabranu

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Nakon ograničenja broja kruzera u luci na dva dnevno tijekom sezone i rezanja broja stolova na terasama restorana i kafića za 20 posto, novi pokušaj obračuna s masovnim turizmom u Dubrovniku dolazi u obliku odluke Grada kojom idućih pet godina nitko neće moći postaviti nove stolove i stolice na javnu površinu, piše Jutarnji list.

Prema riječima gradonačelnika Frankovića, odluka je trenutno na javnom savjetovanju, a trebala bi biti izglasana u prosincu ove godine.

Zabrana postavljanja novih vanjskih stolova, ipak, ne isključuje mogućnost da ugostitelj, koji otvara novi restoran, svoje stolove postavi unutar lokala. Međutim, upozorava Franković, prostor među zidinama Starog grada izrazito je ograničen, a i ovako 99 posto svih restorana radi isključivo s vanjskim stolovima.

- Svatko tko želi postaviti nove stolove na javnu površinu u Starom gradu to neće moći napraviti u idućih pet godina, i točno, to bi, zapravo, značilo zabranu otvaranja novih restorana. Uz to, odlučili smo i da se prostor postojećih restoran, koji se u tom razdoblju zatvore, neće dodjeljivati za druga poslovanja – istaknuo je.

Iako će većina lokalnih ugostitelja pozdraviti tu Frankovićevu mjeru, za očekivati je da se neće složiti s dodatkom, a to je novo rezanje terasa koje se najavilo za iduću godinu. Nakon lanjskog reza od 20 posto, Franković sprema početkom 2020. godine smanjiti broj stolova za još deset posto čime bi se oslobodilo novih 300 četvornih metara u ionako prekrcanom gradu.

Da zabrana otvaranja novih restorana nije loša privremena mjera, smatra Ante Vlašić, predsjednik Udruge ugostitelja Dubrovnik. Također, pozdravlja i petogodišnji plan najma kojim se osigurava da cijene najma neće pretjerano rasti, ali, u razgovoru s gradskim čelnicima, apelirao je da se rez od 10 posto u tersama ne primjeni na sve lokale.

- Ima lokala čije terase ne smetaju za prolaz pješaka i mislimo da bi se njih trebalo izuzeti iz te mjere. Naš je prijedlog bio da se razgovara s ugostiteljima pa, ako se već treba rezati, neka se reže tamo gdje ugostitelj ima najmanje za izgubiti. Za ugostitelja, ugrubo, rezanje 10 posto terase značiti gubitak 10 posto prihoda ljeti. Nadam se da to neće primorati vlasnike na rezanje u zapošljavanju - kaže Vlašić.

Franković, pak, odgovora da su reakcije ugostitelja zasad bile korektne.

- Srezat ćemo stolove za 10 posto, ali zauzvrat ugostiteljima nudimo novi model obnove najma prostora svakih pet godina, u odnosu na dosadašnjih godinu dana. To će im dati više sigurnosti u poslovanju, a nama bolju strategiju upravljanja javnim prostorom. Uvijek će biti netko tko će se buniti, ali kada bih ja to slušao onda nikada ništa ne bih napravio. Interes građana mi je na prvom mjestu – zaključio je.

Inače, vijest o zabrani novih restorana u Dubrovniku prvu je prenio ugledni CNN, koji je Frankovića opisao kao "borca protiv negativnih posljedica masovnog turizma". U svojem članku, naveli su da je Dubrovnik prvi grad u svijetu povukao tako rigorozan potez. Podsjetili su da je sličnu mjeru 2017. uvela Venecija, zabranjujući restorane brze hrane, ali, kako pišu, "brojni stanovnici toga grada tvrde kako se oni i dalje otvaraju".