Hrvatska je prioritet Global Ports Holdinga (GPH), vodeće svjetske tvrtke za upravljanje lukama za kružna putovanja

Global Ports Holding (GPH), najveća tvrtka za razvoj i upravljanje lukama za kružna putovanja na svijetu, zlatni je sponzor ovogodišnjeg izdanja međunarodnog sajma investicijskih projekata REXPO, koji se ovaj tjedan održava u zagrebačkom Hypo Event Centru.

Zato će sajam REXPO posjetiti Mehmet Kutman, jedan od osnivača, dioničar, predsjednik i glavni izvršni direktor tvrtke Global Investment Holdings. Mehmet Kutman aktivno je uključen u razvoj poslovanja na razini Društva, predsjednik je Uprave tvrtke Global Ports Holding.

Također je član nekoliko odbora direktora u operativnim podružnicama i povezanim društvima tvrtke Global Investment Holdings (Ege Ports, Port Akdeniz, Bodrum Cruise Port) i tvrtkama iz energetskog sektora, uključenih u distribuciju prirodnog plina, električne energije i rudarstva.

Zašto ste odlučili sudjelovati na sajmu REXPO? Planirate li druge investicije u Hrvatskoj?

Sajam REXPO izvrsna je prilika za investitore da osjete investicijsku klimu u Hrvatskoj, da se upoznaju s različitim projektima i prilikama na tržištu i susretnu se s ključnim dionicima i poslovnim ljudima.

Također, volio bih iskoristiti priliku da hrvatskoj javnosti približim tvrtku Global Ports Holding i dam bolji uvid u naše poslovanje i buduće planove. Nismo novi niti nepoznati hrvatskoj javnosti. Tvrtka GPH je kao dio svoje globalne strategije i planova za razvoj pratila projekt putničkog terminala u dubrovačkom Gružu pa smo, čim je natječaj objavljen, odlučili sudjelovati u njemu i sada smo dio konzorcija koji čini koncesionara spomenute luke.

Također, pratimo različite projekte u Hrvatskoj, u pomorskom, ali i u drugim sektorima.

Dubrovnik će biti 13. luka u vašem portfelju, GPH je najveća svjetska tvrtka za razvoj i upravljanje lukama za kružna putovanja. Možete li predstaviti tvrtku?

Da, Global Ports Holding najveća je tvrtka za razvoj i upravljanje lukama za kružna putovanja na svijetu, s više od sedam milijuna putnika godišnje i godišnjim udjelom od 25 posto na Mediteranu.

Upravlja portfeljem od 13 luka za kružna putovanja, uključujući i Barcelonu, najveću luku za kružna putovanja na Mediteranu, te Veneciju. Kao koncesionar, GPH također upravlja lukama u Malagi, Lisabonu, La Valetti, Cagliariju, Ravenni, Singapuru, Antalyji, Kuşadasıju i drugima. GPH je najveći upravitelj kružnim putničkim pomorskim prometom u svijetu.

Naš je cilj nastavak te ekspanzije i širenja, kako bismo pomogli u razvoju industrije kružnih putovanja diljem svijeta, koristeći naše znanje i stručnost te ulažući u infrastrukturu, a sve to nastojeći iz destinacije izvući maksimalnu korist i profit od ove vrste turizma.

Spomenuli ste Veneciju, nedavno ste postali upravitelj te luke. Što to znači za Dubrovnik i njegov daljnji razvoj?

Tako je, nedavno smo kao dio konzorcija postali upravitelj luke u Veneciji. Venecija je zapravo jako važan dio naših budućih planova za Dubrovnik, koji je nama strateški izuzetno bitna destinacija na Jadranu. Ti planovi uključuju preusmjeravanje turista veće platežne moći iz Venecije u Dubrovnik, a cilj nam je i uz manje povećanje prometa luke, povećati i, nazovimo to tako, kvalitetu turista koji dolaze u Dubrovnik.

Jedno od većih postignuća bilo da osmišljavanjem i uvođenjem različitih izleta turiste potaknemo da posjete i ostale djelove te ih preusmjerimo iz starog grada i omogućimo turistima s kruzera posjet gradskoj jezgri u kontroliranim uvjetima.

GPH, kao jedan od upravitelja luke u Veneciji, središta Jadrana, razvijat će Dubrovnik kao sestrinsku luku Venecije te će zajedno s njom rasti, ne kao konkurent već kao komplementarna luka i destinacija u itinererima kružnih putovanja. Kako bismo izbjegli gužvu i zagušenost na kopnenoj strani, želimo razviti promet podjednako tijekom cijelog tjedna te produžiti sezonu.

Kako bismo uspjeli u toj namjeri, surađivat ćemo s lokalnom zajednicom, baš onako kako to činimo u svim našim lukama.

U posljednje smo vrijeme svjedočili različitim informacijama o projektu Putnički terminal Gruž. Što se događa s projektom?

Za razliku i u suprotnosti s onime što se događalo, mi nastavljamo raditi kako bismo uspješno završili projekt, u dobroj vjeri, a do listopada 2017., dokad je predugovor valjan i na snazi.

Neki su procesi trajali duže, osobno smatram da smo u pojedinim fazama pregovora mogli biti brži i efikasniji, no to nije neuobičajeno kod ovakvih velikih projekta. Naime, riječ je o 40-godišnjoj koncesiji pa je bilo i za očekivati da će pregovori i usuglašavanja određenih detalja potrajati jer smo morali u obzir uzeti sve opcije i moguće buduće scenarije.

Kao što sam rekao, nastavljamo u smjeru brzog i uspješnog završetka ovog projekta koji će pozitivno utjecati na imidž i percepciju Hrvatske, ali i pridonijeti daljnjem razvoju lokalnog gospodarstva otvaranjem novih radnih mjesta i povećanjem potrošnje turista. Naša su namjere jasne – želimo razvijati ovaj projekt u suradnji s lokalnom zajednicom i tako ćemo i raditi u budućnosti.

GPH je većinski dioničar u tvrtki Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. (DICPI), koncesionara Putničkog terminala Gruž. Koja će biti uloga GPH-a u projektu?

Izuzetno mi je drago što mogu potvrditi da će GPH uskoro povećati svoj dioničarski udio u tvrtki DICPI sa sadašnjih 75 posto na 90 posto.

Naš je partner u tom konzorciju francuska građevinska tvrtka Bouygues Bâtiment International. S druge strane, GPH kao najveća međunarodna tvrtka za razvoj i upravljanje lukama za kružna putovanja, prisutna u regijama Mediterana i Azija-Pacifik, upravljat će lukom Gruž. Iskoristit ćemo naš položaj na tržištu, umreženost, znanje, iskustvo i stručnost kako bi pozicionirali Dubrovnik kao vrhunsku destinaciju.

Dubrovnik ima ogroman, još uvijek nerealizirani potencijal, a mi ćemo mu pomoći da ga u potpunosti iskoristi.

Uz vaše uspješno poslovanje i nove investicije, pridonose li vašem razvoju i trendovi u industriji luka za kružna putovanja?

Kružna putovanja kao segment ubrzano rastu u cijelom svijetu, a još brže od prosjeka u Europi, odnosno na Mediteranu i u Aziji. Trend korištenja većih brodova će utjecati na povećanje iskoristivosti lučkih kapaciteta u popularnim destinacijama diljem svijeta.

Trenutno, kao rezultat nedavnih događaja na istočnom i srednjem Mediteranu, brodovi se usmjeravaju prema zapadnoj i sjevernoj Europi te Aziji.

No, s uporabom 67 novih brodova koji će povećati trenutne kapacitete za više od 50 posto, popularnost mediteranskih destinacija će se zasigurno vratiti. Strateška odrednica tvrtke GPH je biti prisutna u svim većim i važnijim tržištima u svijetu, posebno Karibima, Europi i Aziji, što će nam omogućiti da geografski omeđimo svoju poziciju, dok istovremeno doprinosimo razvoju industrijskih standarda, sadržaja i infrastrukture.

No, područja vašeg poslovanja nisu povezana isključivo s lukama za kružna putovanja?

U pravu ste. Za bolje razumijevanje naše pozicije na tržištu, važno je znati da je Global Ports Holding u vlasništvu tvrtke Global Investment Holding (GIH), a vlasnički udio od 10,84 posto u tvrtki GPH ima i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Tako je osim poslovanja vezanog za luke za kružna putovanja, GIH prisutan i u energetskom sektoru, s posebnim naglaskom na energetsku proizvodnju, distribuciju i prodaju prirodnog plina, energetsku učinkovitost, proizvodnju obnovljive energije, rudarstvo te razvoj i upravljanje projekata koji uključuju komercijalne nekretnine, uključujući i hotelske lance.

GIH je prisutan i u sektoru financijskih usluga koje ne uključuju banke, a odnose se na financijsko posredovanje, savjetovanje i upravljanje imovinom.