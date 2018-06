Hrvatska ima najslabiji rast gospodarstva u Europi, uskoro će nas preteći i Rumunji

Foto: Fabian Sommer/dpa /DPA/PIXSELL

Naime, kako piše Dnevnik.hr, Hrvatska je na dnu europske ljestvice po rastu BDP-a u prvom kvartalu ove godine. Rast u odnosu na prethodni kvartali iznosi tek 0,2 posto, što nas pozicionira tek ispred Britanije i Rumunjske.

"Mi neprestano imamo zaostajanje, i ponavljam, uz ovakve stope rasta ćemo i dalje to imati. Moramo napraviti te nesretne, i ne znam više kako da kažem, strukturne reforme, pojam koji se toliko ofucao da je gotovo postao neupotrebljiv, ali uistinu je to jer bez toga ne možete imati veće stope rasta", rekao je ekonomski analitičar Luka Brkić koji smatra kako bi zadovoljavajući bio rast od minimalno 4 posto. No do kraja godine ni jedna od institucija ne predviđa rast veći od 3 posto - HNB i vlada očekuju 2,9 posto, Europska komisija i MMF 2,8, a Svjetska banka i Gospodarska komora 2,6 posto.



"Zabrinjava činjenica da bi i takav rast ustvari bio niži u odnosu na sve države središnje i istočne Europe. Ako bi se takva dinamika rasta primjerice u Rumunjskoj nastavila, Hrvatska bi već ove godine bila u situaciji da Rumunjska pretekne Hrvatsku po razvijenosti", rekao je Zvonimir Savić iz Hrvatske gospodarske komore.