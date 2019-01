Hrvati vole samo gotovinu

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Nijemci bi mogli ostati bez gotovine ako se ostvari prijetnja o općem štrajku 12 tisuća zaposlenika na poslovima prijevoza i dostave novca u bankomate. Naime, sindikat Ver.di već je organizirao štrajk upozorenja s pet posto zaposlenika pa je dio Njemačke imao prazne bankomate. Iako su mogli nesmetano plaćati karticama, nedostatak gotovine naljutio je Nijemce, koji poput Hrvata vole poslovati s gotovinom. S druge strane na sjeveru Europe vladajući koketiraju s idejom ukidanja gotovine. Zastupnici svijeta bez novčanica tvrde da bi taj pristup iskorijenio sivu ekonomiju i poreznu evaziju dok zagovaratelji gotovine upozoravaju o gubitku privatnosti.



Visoke naknade za kartice



Popularnost gotovine unatoč jednostavnosti i sigurnosti kartičnog plaćanja ne jenjava, dapače i raste u nekim zemljama. Nijemci tako, poput Hrvata, čak 80 posto transakcija obavljaju gotovim novcem. Prema podacima Hrvatske narodne banke, od 179 milijuna izdanih fiskaliziranih računa u 2017. godini, čak ih je 87 posto plaćeno u gotovini. Ipak vrijednost kartičnih transakcija raste na 37 posto ukupnog prometa. Tu valja napomenuti da se najveći promet karticama odvija ljeti te da se 12 posto vrijednosti svih kartičnih transakcija odnosi na strane kartice pa je izgledno da je riječ o turističkoj potrošnji. Uzmemo li to u obzir, možemo zaključiti da samo četvrtinu kupnje Hrvati obavljaju putem kartica. Pritom puno više troše debitnim, odnosno gotovinskim karticama, nego kreditnim karticama. Ipak popularnost kartica raste iz godinu u godinu, kao i vrijednost transakcija učinjenih karticama. Inače, svaki potrošač ima 2,5 kartice, a 79 posto svih građana ima barem jednu karticu. To pak pokazuje da nije problem u pristupu karticama već u motivu da se građani njima koriste ili pak u mogućnostima plaćanja.



Naime, domaći obrtnici i ugostitelji uglavnom inzistiraju na plaćanju u gotovini, a nepisano je pravilo i da su popusti veći ako se plaća novčanicama. Razlog leži u visokim naknadama za prihvat kartica koje kartične kuće ugovaraju s prodavateljem usluge ili robe. Budući da su nerijetko, osobito u slučaju nove tvrtke koja nema financijsku povijest te naknade i veće od pet posto, poduzetnici moraju uvećati cijene za taj iznos. U pravilu naknade se kreću od dva do pet posto, a taj se trošak prenosi na potrošača. Zbog toga se kupcima manje isplati platiti karticom, osobito u slučaju veće kupnje koja u pravilu donosi pet posto dodatnog popusta ako je na stolu keš.



Amerikanci vole kartice



Amerikanci s druge strane gotovo polovicu svih transakcija ostvaruju putem kartica, iako i na tom tržištu naknade za prihvat kartica uključuju trošak od tri posto. Dapače, u SAD-u u većem dijelu saveznih država trgovac ima pravo i direktno naplatiti taj trošak od potrošača. Ipak Amerikanci vole kartice, a popularnost gotovine opada. Švedska i Norveška idu putem potpune eliminacije gotovine. U Švedskoj je tako u pet godina vrijednost transakcija učinjenih gotovinom spala s 50 posto na svega 20 posto. Šveđani vjeruju i bankama i institucijama, a istraživanja su pokazala da ih ne brine ni ‘Big Brother’ sindrom kao ni internet prijevare. Nedavno su ukinuli novčanice u najvećim apoenima tvrdeći da ih ionako koriste samo kriminalci, a ukidanje gotovine drže dobrim načinom za borbu protiv sive ekonomije.