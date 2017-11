Hrvat opisao kako izgleda 'rad na crno' u Njemačkoj: "Zaradim i do 2000 eura po turi..."

Foto: Thinkstock

Ima 46 godina, bio je hrvatski branitelj koji se borio sve do Oluje, više je puta ranjavan, ali kad je završio rat, bio je još mlad i pun životne snage pa je htio nastaviti raditi i zaposlio se u policiji u kojoj je radio do prije šest godina. Iako je još relativno mlad, ne može se preseliti u Njemačku i tražiti tamo legalan posao jer je u mirovini pa ne bi ni smio raditi punu satnicu te bi tako mogao zaraditi maksimalno 1000 eura, ispričao je za Deutsche Welle.

Na rad “na crno” u Njemačkoj prisilile teške prilike u Hrvatskoj, jer unatoč, za hrvatske pojmove, visokoj mirovini od 4000 kuna, troškovi života ipak su preveliki. Supruga je nezaposlena, a imaju i dijete koje se školuje.

“Odlazim u Njemačku raditi dva-tri puta godišnje jer me na to prisiljavaju životni uvjeti. Za hrvatske prilike moja mirovina od 4000 kuna nije mala jer srednjoškolski profesori s punim radnim stažem nemaju toliku mirovinu. Ali supruga mi je nezaposlena i školujem sina, s 4000 kuna ne mogu uzdržavati svoju obitelj. Režije i razne dadžbine dođu me 1600 kuna mjesečno, 2000 kuna ide na hranu i osnovne kućne potrepštine, a za sve drugo ostane 400 kuna. Od toga dijete školovati ne mogu jer na njega mjesečno moram samo za putnu kartu i marendu dati najmanje 100 eura, bez troškova odjeće, obuće, knjiga i svega drugoga što dijete treba. Kredit, srećom, nemam niti sam podstanar jer živim u očevoj kući. No, s četiri tisuće kuna mjesečno ne može živjeti tročlana obitelj koja ima dijete u školi, a zamislite kako je tek s onima koji imaju manje od nas, a imaju dvoje, troje ili četvero djece”, ispričao je Tomislav.

U 90 posto slučajeva radi na "baušteli", znači u građevini, a osim adaptacija stanova i kuća, ilegalni radnici se angažiraju i na poslovima uređenja okoliša, održavanja parkova i šuma, predgrađa. Tomislav kaže kako većina inzistira da radi za Nijemce jer ih Hrvati varaju i zakidaju.

"Nikad ne idem sam nego idemo u grupama. Pretežno inzistiramo da radimo za 'Švabe' jer su uredni, uredno plate satnicu, dobro se odnose prema radnicima i kad za njih radimo, znamo da nam ništa neće nedostajati. Ako radiš kod 'naših' ljudi, u 50 posto slučajeva će ti se dogoditi nešto loše, odnosno, u 50 posto slučajeva nećeš biti plaćen.

Pojasnio je i kako izgleda 'rad na crno' u Njemačkoj.

"Njemačke tvrtke angažiraju naše ljude da im dovode radnike na crno. Recimo, njemačka tvrtka ima građevinski projekt koji mora odraditi u određenom roku i treba radnike kako bi se to u roku završilo, a da oni izbjegnu platiti dio davanja državi. Dio radnika uvijek radi legalno. Onda angažiraju naše ljude da im dovedu broj radnika koji im je potreban. Ti ljudi dođu kod nas i angažiraju između 10 i 50 nas - koliko je potrebno. Odemo gore i radimo, postavljamo vodu, struju, kanalizaciju, uređujemo fasade i žbukamo, radimo u zatvorenim prostorima. Gotovo nikad se ne radi na otvorenome. Posao se radi u zatvorenom, dobije se smještaj i hrana, a satnica se do centa isplaćuje kako je dogovorena. Nerijetko se dobije i nagrada za obavljeni posao", svjedoči Tomislav.

Po turi se može zaraditi oko 2000 eura, i to kad se odbiju svi troškovi jer u većini slučajeva riješen im je smještaj, a nerijetko i hrana. Putne troškove pokrivaju radom subotama.