Horvat: Želimo ući u zadnji vagon onoga što rade Rumunjska, Bugarska...

Ministri Horvat i Marić te bivša premijerka J. Kosor/ Sanjin Strukić, Borna Filić/PIXSELL

Život dostojan čovjeka cilj je kojem na desetoj godišnjicu članstva u Europskoj uniji trebamo svjedočiti. Poručila je to predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar - Kitarović s konferencije Hrvatska kakvu trebamo (HKT) koja se u organizaciji Večernjeg lista i u čast petoj godini članstva u EU održala u utorak u zagrebačkom Westinu.

"Ulazak u EU pridonio je ostvarivanju povoljnijih uvjeta financiranja. Ipak, ostaje činjenica kako smo od 10,7 milijardi eura dodijeljenih sredstava u prvih pet godina iskoristili samo 11,4 posto. Potrebno je da svi napravimo sve kako bismo pogurali reforme, podigli povlačenje sredstava iz fondova EU-a te osigurali zaposlenje i pristojne plaće. Sigurna sam da bi to zaustavilo i okrenulo negativne trendove, posebno demografske", poručila je predsjednica.

"Ne trebamo se pretvarati da je Europska unija savršen, ali je najbolji oblik udruživanja europskih država koji poznajemo", kazao je i Emil Tedeschi, čelnik Atlantica, naglasivši da pozitivne strane članstva osjećamo te da treba i dalje njegovati društvenu toleranciju.

Biti europejac...

"Sintagmu biti europejcem doživljavam kao osjećaj pripadnosti velikim vrijednostima, istinski europejac je netko tko poštuje i njeguje vlastite posebnosti, a istovremeno shvaća da su naše različitosti velika kvaliteta, da samo u sinergijama s drugim narodima i kulturama europskog prostora možemo stvarati sigurniji i bogatiji svijet. Samo cjelovita Europska unija omogućuje mir, toleranciju i blagostanje, a to je nešto čemu svi trebamo težiti", poručio je okupljenima.

Klarić Oni koji su bili spremni, s vještinama i željom, uspjeli su na EU tržištu.

Da oko ulaska u Uniju zapravo nismo imali izbora te da smo u to globalno okruženje morali ući, kao i da gospodarski rast od 2,2 posto nije dovoljan, kazao je ministar gospodarstva Darko Horvat na panelu o gospodarstvu i EU. "U ovom se trenutku lovimo s tim gospodarskim rastom i želimo ući u zadnji vagon onoga što rade Bugarska, Rumunjska i neke druge zemlje koje ratno okruženje nisu imale. Svjesni smo da samo realni poduzetnički privatni sektor može donijeti zdravu sliku gospodarskog rasta", smatra Horvat.

Naveo je i da se do kraja godine za hrvatske poduzetnike mora raspisati natječaja do otprilike 1,6 milijarde kuna. "Nije važno gdje smo ako prepoznamo to digitalno, suvremeno, tehnološki napredno vrijeme i ako se uspijemo ukrcati na taj vlak možemo brzo napredovati", kazala je predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Gordana Deranja. "Hrvatska ima perjanice u gospodarstvu koje mogu biti na ponos, poput Rimac Automobila. Ne može se provoditi samo jedna reforma, a digitalizacija nije reforma već program rada jednog ministarstva", komentirala je.

'Mijenjaš se ili izletiš'

Nevoljkost pristupanja reformama osudio je i poduzetnik Nenad Bakić. "Kad ulaziš u recesijski zavoj, a ne mijenjaš se i dalje voziš ravno, pouzdano izlijećeš s ceste", poručio je.

Večernjakov projekt HKT serija je tematskih konferencija pri čemu je ova posvećena Uniji, kako je istaknuo glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, koncipirana kao platforma koja okuplja vladajuće i oporbu te time doprinosi izradi strateškog dokumenta koji će omogućiti da Hrvatska bude uistinu ugodna za život."Vrijeme za EU nakon ulaska Hrvatske bilo je sve samo ne uobičajeno, no moramo priznati da su oni koji su bili spremni, s vještinama i željom za uspjehu, i uspjeli na ovom tržištu", dodao je Dražen Klarić.