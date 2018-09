Horvat: U Uljaniku prioritet dovršiti ugovorene brodove

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u srijedu kako je u Uljaniku prioritetno pokušati dovršiti ugovorene brodove koji su na navozima i tako smanjiti pritisak na državni proračun i porezne obveznike.

"U ovom trenutku prebrzo je zbrajati koliki će biti ukupni trošak restrukturiranja Uljanika. Prioritetno, željeli bismo da svi brodovi koji su na navozima budu završeni. Time bi se opterećenje poreznih obveznika prepolovilo", rekao je Horvat odgovarajući na pitanja novinara na marginama konferencije "Dan velikih planova".

Dodao je kako je siguran da trošak restrukturiranja neće biti u mjeri u kakvoj su prognoze Standard&Poor'sa, koji je u ocjeni kreditnog rejtinga procijenio da bi trošak za državu mogao dosegnuti i do jedan posto BDP-a.



Na pitanje koji bi trošak restrukturiranja Uljanika bio prihvatljiv, kazao je kako je već nekoliko puta naglasio kako se svi pritisci na državni proračun, a time i na porezne obveznike, pokušavaju anulirati time da brodove koji su ugovoreni "određenim metodama i izvorima financiranja i završimo", kako bi se kroz preuzete garancije, avanse i kredite opterećenje na državni proračun sveli na što je moguće manju mjeru.



Upitan koliko je to realno, odgovorio je kako je to "u ovom trenutku izgleda realno".



Vlada je u siječnju Uljaniku dala jamstvo od 716 milijuna kuna, a Uprava Uljanika preuzela je obveze izrade plana restrukturiranja i pronalaska strateškog partnera. Ukupna jamstva izdana Uljaniku dosežu razinu od gotovo 70 milijuna eura.



Nacrt programa restrukturiranja potom je u srpnju poslan na odobrenje u Europsku komisiju, a Komisija je nedavno na taj plan stavila 75 primjedbi. Od Uprave Uljanika Ministarstvo gospodarstva zatražilo da svoj prijedlog restrukturiranja uskladi sa zahtjevima Komisije.



Početkom rujna iz Uljanik Grupe su izvijestili da su kupci otkazali ugovore za četiri novogradnje. Kompanija Automarine Transport s Kajmanskog otočja otkazala je ugovor za gradnju dvaju brodova za prijevoz automobila i kamiona, a i kompanija Siem Shipping jednostrano je raskinula ugovore o gradnji takvih brodova na kojima su sve aktivnosti ranije obustavljene na zahtjev kupca, te fizička proizvodnja brodova nije ni započela. Obje kompanije dio su grupacije SIEM.