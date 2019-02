Horvat: Debeljak mora jasno pokazati ima li realne izglede financiranja Uljanika

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u petak da će novi strateški partner Uljanika Tomislav Debeljak u sljedećih nekoliko dana morati jasno Vladi prezentirati ima li realne izglede financiranja Uljanika.

Na pitanja novinara o situaciji u Uljaniku, te je li razgovarao s Tomislavom Debeljakom ima li on uopće 300 milijuna kuna koje bi trebao uložiti, kao i postoji li opasnost da se s Debeljakom ponovi priča kao s bivšim strateškim partnerom Dankom Končarom, Horvat je kazao da ne želi ulaziti u njegovu poslovnu politiku i ima li kao odabrani strateški partner realne izglede financiranja, no kako će u sljedećih nekoliko dana on to jasno morati Vladi prezentirati i dokazati.

Odgovarajući na pitanja novinara na marginama konferencije "InvestCro: Je li Hrvatska spremna za nove investicije?“, Horvat je rekao kako je svjestan da budućnosti Uljanik Grupe nema bez kvalitetnih radnika te kako postoji problem s njihovim odljevom u druga europska brodogradilišta.

Napominje da trenutno problem nije samo u teškom pronalasku sredstava potrebnih za ulazak u program restrukturiranja, već i u činjenici da, kada se daju obećanja naručiteljima brodova u Puli i Rijeci, zadani rokovi u tim ugovorima se vrlo teško poštuju.

"Bio sam s vlasnicima kompanije, odnosno naručiteljima najvećeg broda koji se u ovom trenutku u Hrvatskoj gradi, a njima nije prvi prioritet financiranje, oni to mogu financirati i sami, već im je prvi prioritet staviti na list papira obvezu da će se taj brod završiti zaključno s 1. rujnom", pojašnjava Horvat.

Upozorava da će se, ako za nekoliko dana Vlada, strateški partner i Uprava Uljanika na stol ne stave prihvatljiv model, odljev radnika nastaviti, kao i erozija oba brodogradilišta te smatra da tada ne bi bilo perspektive za završetak četiri broda.

Na pitanje novinara o slučaju radnika koji je prodao djetetova invalidska kolica da bi imao za život, ministar je odgovorio da može suosjećati sa svim radnicima koji su lošim poslovnim politikama dosadašnjih Uprava upali u takvu situaciju.

Horvat podsjeća da je država cijelu prošlu godinu isplaćivala plaće radnicima i u 3. Maju i Uljaniku, a poručuje da će kroz program ili međufinanciranje Vlada sigurno pronaći mehanizam da kroz plaćanje dobavljača, pronalazak modela završetka četiri broda, nađe i model isplate barem tri plaće za radnike 3. Maja i Uljanika.

Zamoljen za komentar informacije da se mnoge kompanije koje su sudjelovale u roll-upu za Agrokor rješavaju svog udjela, a među njima i dobavljači, te upitan ima li kakve pozitivne vijesti o refinanciranju Agrokora, Horvat je kazao da će Izvanredna uprava s provedbom nagodbe krenuti unutar trećeg mjeseca, a kako je i činjenica da u ovom trenutku postoji interes za financiranje odnosno refinanciranje roll up kredita pod ipak povoljnijim financijskim uvjetima

"To predstavlja dobar temelj i nadu da ćemo sve obveze koje smo prihvaćanjem nagodbe preuzeli, kroz dobru filozofiju i poslovnu politiku i refinanciranje takvog opterećenja, u sljedećih tri do pet godina ispoštovati", izjavio je Horvat.

Upitan pak kakva je to poruka da svoj udio prodaju pojedini dobavljači koji su dobili robni roll up, odnosno priliku da sa svojom robom budu prisutni na policama Konzuma, Horvat je odgovorio da se ne želi miješati u poslovnu politiku pojedinih dobavljača, a kako je jedna od činjenica sklapanja nagodbe bila i perspektiva da hrvatski dobavljači na policama Konzuma ostanu sljedećih pet godina.

"Mislim da je to dobra poruka za svakog dobavljača iz Hrvatske, a "business to business" ugovori koji se u ovom trenutku događaju i eliminiranje svih onih nepoštenih trgovačkih praksi koje se u ovom trenutku kroz Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja provode, mislim da su perspektiva da još uvijek danas Agrokor, a sutra kompanija pod nekim drugačijim nazivom, stane na svoje noge i bude jedan od regionalnih igrača", poručio je Horvat.