'Hoćemo li i sljedeće sezone u gradu imati kolaps od 5000 taksi vozila?'

Premda se na posljedice nepromišljene liberalizacije taksi tržišta kontinuirano upozoravalo i tijekom javnog savjetovanja, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, koji je donesen po hitnom postupku 2018. godine, i dalje uzrokuje nered na hrvatskim cestama, što je posebno vidljivo u Splitu. Navodi to Prijevoznički ceh pri Udruženju obrtnika Splita, koji pritom upozorava na niz negativnih učinaka poput apsurdnog povećanja cijena, prometnog kaosa, čak i prometnih nesreća, no ni to, kažu, nije potaknulo nadležne institucije da djeluju ili odgovore na upite o provođenju inspekcijskog nadzora.

"Cestovna inspekcija od donošenja spornog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ili ne radi ništa ili institucije drže da je tu informaciju potrebno tajiti od građana koji ih financiraju. Prijevoznički ceh je prošle godine četiri puta poslao upit Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture o tome kako se kontrolira poštivanje Zakona od strane novih prijevoznika, koje se i dalje teško može nazvati taksistima, no nismo dobili odgovor. Isto tako, upit Ministarstvu unutarnjih poslova vezan uz broj prometnih nezgoda u kojima su sudjelovala vozila koja su obavljala taksi prijevoz ostao je neodgovoren", rekao je Milivoj Topić, predstavnik Prijevozničkog ceha pri Udruženju obrtnika Splita.

Prijevoznici ističu i da će se uz, pretpostavlja se, ionako mali broj napisanih kazni, još manje njih uspjeti naplatiti, što direktno šteti državnom proračunu, a taksi tržište preplavile su tvrtke koje ne prijavljuju vozače na ispravan način niti su ti vozači profesionalci, već vožnjom i nakon punog radnog vremena u svojoj struci, pokušavaju zaraditi dodatan novac. Vozila su unajmljena ili posuđena, dok sporne tvrtke privlače ljude na rad bez granica, pa potom, kad više ne mogu održavati svoj "poslovni model", odlaze u stečaj i ostavljaju za sobom čak i milijunske dugove.

"Ovakva anarhija na splitskim ulicama počela je nakon donošenja već spomenutog Zakona. Nažalost, svjedočili smo i većem broju prometnih nesreća gdje su krivci bili upravo neprofesionalni pružatelji taksi usluga, a neke su imale i kobne posljedice. Kome je u interesu skrivanje statističkih podataka o ovim problemima i hoćemo li i sljedeće sezone u gradu imati kolaps od 5000 taksi vozila, od kojih najveći dio šteti ugledu struke i ugledu Splita kao turističkog središta?" zaključuje Milivoj Topić.