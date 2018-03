Hoće li se smanjivati PDV? Marić: "Ajde recimo da da"

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vlada je kupnjom izraelskih borbenih aviona riješila probleme na nebu dok na zemlji ostaju dugovi za autoceste, blokirani, nezaposleni, iseljeni.

Osim tri milijarde kuna za avione, još ćemo oko 15 milijardi kuna platiti za stare dugove autocesta.

O svemu o tome u Dnevniku Nove TV govorio je ministar financija Zdravko Marić.

Na pitanje o tome jesu li tri milijarde kuna svi troškovi vezani uz nabavu, Marić je kazao da su to tako rekli već na početku priče, te da su u MORH-u u samom zahtjevu za ponude tražili da se dostave cjelovite ponude bez skrivenih troškova. Naglasio je da nema dodatnih aneksa u 10 godina koliko će se avioni otplaćivati.

"Nisam stručnjak za avione, ali puno sam puta čuo prezentaciju, i od naših pilota. Ti avioni imaju određeni broj naleta koliko ih mogu imati u količinama od tisuća sati", kazao je Marić.

"Pred nama je definiranje ugovora, to bi bilo izravno plaćanje iz državnog proračuna u godišnjim ratama kako smo već i planirali ovu godinu, po 300-tinjak milijuna kuna", objasnio je Marić.

Upitan je i o najavi HDZ-a da PDV smanji za dva postotna poena do kraja mandata. Marić kaže da su poreznu reformu prezentirali u cijelosti.

"Kada gledate zasebno svaki pojedinačni dio, onda možemo naći pozitivne i negativne strane. PDV ima određenu važnost s obzirom na to da je među najvećima u Europi. Između ostalog, ona ima i simboličku to jest reputacijsku snagu. Nismo se samo fokusirali na PDV, gledat ćemo i ostale porezne oblike. Stvorili smo prostor u javnim financijama kako bismo uopće mogli govoriti o poreznom rasterećenju", rekao je Marić, a na pitanje hoće li to biti neke međustope ili će se smanjivati dva postotna poena, rekao je "da ćemo to vidjeti".

"Sigurno da uzimamo u obzir određene kategorije te da je fokus na općoj stopi i ostalim poreznim oblicima", rekao je ministar.

Upitan hoće li iduće godine biti ili niži PDV ili neka niža međustopa, kazao je "da ćemo još vidjeti".

"Ove godine sigurno neće biti poreznih promjena, već radimo analize i skeniramo stanje. S 1. siječnjem 2019. ide" - zaključio je, a na ponovljeno pitanje o "manjem PDV-u", kazao je "Ajde recimo da da".