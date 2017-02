Hidroavioni će opet letjeti obalom, traže se radnici za pristaništa

Foto: Ivana Ivanović / Pixsell

Tvrtka "European Coastal Airlines" po svemu sudeći spremna je ponovno započeti s redovitim hidroavionskim linijama kojima spajaju kopno i otoke. Menadžer u ECA-i Zdravko Delić potvrdio je Slobodnoj Dalmaciji kako su njihovi hidroavioni spremni za plovidbu i uzlijetanje.



- Učinili smo sve pripremne radnje da bi tvrtka nastavila s operacijama u ovoj godini, iz tog razloga su raspisani i natječaji za nove radnike. Odluka o nastavku rada je odluka dioničara društva, koja će biti donesena najkasnije do kraja ovog mjeseca. Tada bi trebali znati i datume od kojih bi počeli s redovnim radom - kazao nam je Delić.



Uz natječaje za radnike na pristaništima u Splitu, Malom Lošinju, Jelsi, Veloj Luci i Rijeci, do 23. veljače kada istječe rok za prijavu, traže i radnike u ugostiteljskim objektima u pristaništima, kao i one koji će istovremeno obavljati i prodaju zrakoplovnih karata. Za dio poslova napominje se kako se obavljaju na otvorenom, u svim vremenskim uvjetima uz upotrebu zaštitne opreme, te kako zbog poslova povezanih s postupcima u izvanrednim situacijama kandidati moraju biti u dobroj fizičkoj kondiciji. Iz ECA-e su kandidate obavijestili kako će odabranima stjecanje potrebnih znanja i licencija omogućiti kroz niz teoretskih i praktičnih obuka u sjedištu tvrtke i u pristaništima.