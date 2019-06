HHO-u prijeti bankrot zbog 1,7 milijuna kuna odštete

Foto: Getty Images

Vjekoslav Magaš je zbog izvanrednog otkaza koji je dobio prije više od 19 godina u Hrvatskom helsinškom odboru, na Općinskom radnom sudu u Zagrebu dobio odštetu od 1,7 milijuna kuna, koja bi i bez zateznih kamata koje će taj iznos barem udvostručiti, već sama bila dovoljno da HHO stavi ključ u bravu, potvrdi li viši sud presudu.



Dakako, sudova se ne tiče kakve će eventualno biti posljedice presude. Uz sve to, Magaš bi nakon 19 godina ponovno bio u radnom odnosu u HHO-u kao njihov aktivist.



Nedopušten otkaz?



Magaš je bio zaposlen u HHO-u kao aktivist na temelju ugovora o radu od 1. listopada 1997. pa je 20. travnja 2000. suspendiran, a dan poslije odlučeno je i o izvanrednom otkazu, s tim da su mu obje odluke uručene 25. travnja. Otkaz je dobio zbog povrede radne obveze kojom je HHO-u pričinjena veća šteta.



Magaš tvrdi da je otkaz bio nedopušten jer je tada bio sindikalni povjerenik Hrvatskog sindikata neindustrijskih radnika i privatnih namještenika, pa da je stoga bila potrebna njihova suglasnost, zatim da mu nije omogućeno da iznese obranu, niti se radilo o težoj povredi radne obveze, a i prekoračen je zakonski rok za otkaz.



Na Radiju 101 Magaš je gostovao 11. travnja (unatoč zabrani javnih istupa), dok su se svi ostali događaji koji su bili povod otkazu (neovlašteno korištenje vozila, nasrtaj na kolegu, počinjene prekršaja) zbili ranije pa je proteklo više od 15 dana do uručenja otkaza.



HHO tvrdi da spomenuti sindikat sa sjedištem u Čakovcu uopće nije imao podružnicu u Zagrebu pa ni Magaš nije mogao biti njihov povjerenik od ožujka 1999., što im je sud dao za pravo, iako se Novi sindikat umiješao u spor na strani Magaša. Tadašnji čelnik Sindikata Josip Vidović svjedočio je kako u Zagrebu nije bilo podružnice, a da je Magaš bio njihov povjerenik u HHO-u kao poslodavcu.



Prva presuda donesena je još 2000. te je tada Magašu dosuđeno 39.652 kune, što je i potvrđeno, ali je u prosincu 2002. Vrhovni sud prihvatio reviziju HHO-a i ukinuo presude. Nova presuda već je bila na iznos od 243.133 kune, ali ju je Županijski sud u Zagrebu ukinuo inzistirajući kako je sporno je li Magaš bio sindikalni povjerenik za Zagreb. I novu presudu iz rujna 2013. u korist Magaša Županijski sud ukinuo je zbog prigovora promašene pasivne legitimacije o kojoj sud nije odlučio.



“Kutija za prisluškivanje”



Zaposlenica HHO-a svjedočila je kako je Magaš sa snimateljem i novinarom 2000. ušao u prostorije HHO-a te, pokazujući postolje prenosivog telefona na njezinu stolu, rekao kako je to kutija s koje se prisluškuju njegovi razgovori... Tada su se oni u šoku zbog kamera zaključali u jednu prostoriju, a bili su zgroženi i jer je Magaš 6. travnja 2000. održao konferenciju za novinare pod nazivom “Sloboda hrvatskih medija kao rat HIS-a protiv SIS-a” na kojoj je, po svjedočenju nekih djelatnika, govorio i protiv HHO-a.



Međutim, sud je povjerovao Magašu i Tatjani Šijan koja je bila na njegovoj strani, da Magaš nije govorio protiv HHO-a te da je konferenciju dogovorio s tadašnjim predsjednikom HHO-a Vjekoslavom Vidovićem. Sud nije našao “osobito važan razlog” za otkaz u konferenciji za novinare, te posjeti tv-ekipe i istupu na Radiju 101.



Odvjetnik Jadranko Črnko se za HHO žalio na presudu sutkinje Karmen Sekso Čolak. Ističe kako sud nije vodio računa da je HHO prema rješenju zagrebačkog Gradskog ureda za upravu upisan tek 2003. u registar udruga te tek tada stekao pravnu osobnost, a ne kad je netko 1997. s Magašem potpisao ugovor, eventualno u ime organizacije koja je tada imala sjedište u Austriji. Pogrešno je ocijenjeno da nije bilo razloga za otkaz, jer čak i ako nije sporno pozivanje novinara, bit je u izrečenome što je bila “kap koja je prelila čašu”.