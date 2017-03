HEP opovrgnuo glasine: Nije istina da ne želimo potpisati ugovor s Inom

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Hrvatska elektroprivreda (HEP) opovrgnula je u srijedu medijske napise kako kompanija odbija potpisati ugovor s Inom o isporuci plina za opskrbu plinom kućanstava te poručila da su u tijeku uobičajeni pregovori s Inom oko tehničkih dijelova ugovora.

"Netočna je tvrdnja da je HEP odbio potpisati s Inom ugovor o isporuci plina za potrebe opskrbljivača koji obavljaju javnu uslugu opskrbe plinom kućanstava. U tijeku su uobičajeni pregovori s Inom oko tehničkih dijelova ugovora koji nisu vezani uz cijenu plina, s ciljem potpisivanja ugovora u predviđenom roku", odgovorili su iz HEP-a na upit Hine.

Prema pisanju nekih medija, Nadzorni odbor HEP-a, kojemu je na čelu Nikola Bruketa, ne dozvoljava Upravi da potpiše ugovor s Inom o dobavi 500 milijuna prostornih metara za potrebe opskrbe kućanstava, jer bi taj ugovor "mogao nanijeti gubitke HEP-u" te traži da odobrenje Upravi za potpisivanje ugovora da Skupština HEP-a, čiji je jedini član ministar financija Zdravko Marić.

Ministar Zdravko Marić u srijedu je poručio kako će se do 1. travnja razriješiti problematika vezana oko potpisivanja ugovora o isporuci plina između Ine i HEP-a.

"Do 1. travnja će ta problematika biti razriješena i to jedino što je bitno znati u ovom trenutku", odgovorio je ministar novinarima ispred Banskih dvora, prije užeg kabineta Vlade.

"Nema tu nikakve specijalne kolizije. Radi se o odluci koja će biti realizirana i riješena do 1. travnja i to je najvažnije za znati hrvatskim građanima i poduzetnicima", istaknuo je Marić.

Na upit novinara kako će prisiliti Nadzorni odbor da odobri Upravi potpisivanje tog ugovora, Marić je rekao: "Nema nikakvih prisila, sve je u okviru i propisa i akata".

Osvrnuo se i na to je li taj ugovor potencijalno štetan za HEP, kazavši da izračune irealizacije iz HEP-a treba uzeti u obzir i analizirati. "Ali mislim da smo malo požurili s time da je to možda nešto štetno. Dajte nam još par dana, sve će se vidjeti do 1. travnja", ponovio je Marić.

I premijer Andrej Plenković u srijedu je na marginama konferencije "60 godina Rimskih ugovora: budućnost Europske unije - postignuća, izazovi, perspektive" poručio kako će se sva pitanja oko ugovora Ine i HEP-a riješiti u zakonskom okviru.

"Tko kaže da će doći do štete? Jel' to kažu javno? Neka se zapitaju koga predstavljaju tamo, tko ih je imenovao, koga oni predstavljaju u HEP-u, u Nadzornom odobru i Upravi, jesu oni imenovani od nekakve države s nekog drugog kontinenta ili od strane hrvatske Vlade? Dakle, proces koji su sami radili u smislu odabira opskrbljivača plinom je završio onako kako je završio, a ono što je nama bilo u interesu da se pogleda u strukturu cijene.

Kada dobro pogledate u tu strukturu cijene, onda vidite da postoji i margina i mogućnost da kućanstva ne osjete poskupljenje cijene plina na europskom tržištu. To je oni čime smo se mi vodili, a ova će se pitanja sva razriješiti u zakonskom okviru", ustvrdio je premijer Plenković odgovarajući na novinarski upit je li točno da u HEP-u nisu spremni potpisat ugovor koji će dovesti do gubitaka u poslovanju s prirodnim plinom te hoće li ministar financija, kao jedini član skupštine, možda podnijeti taj teret na svoja leđa.

Iz Ine u srijedu na upite oko potpisa ugovora upućuju na HEP i ponavljaju kako je postignut dogovor s HEP-om o isporuci plina u idućih godinu dana, kao što su i objavili prije dva tjedna.

"Ina i HEP postigli su dogovor o opskrbi plinom za razdoblje od 1. travnja 2017. do 1. travnja 2018. godine. Sukladno dogovoru, predviđena je isporuka 500 milijuna prostornih metara prirodnog plina HEP-u. Ina je u pregovorima bila svjesna svoje uloge i odgovornosti koju ima na cjelokupnom hrvatskom tržištu.

Postignuti su zadovoljavajući uvjeti za obje strane koji su odraz trenutačne situacije uslijed liberalizacije tržišta plina za kućanstva u Hrvatskoj", naveli su iz Ine u odgovoru koji su medijima proslijedili 8. ožujka.

HEP i Ina trebaju potpisati ugovor o opskrbi prirodnim plinom u idućih godinu dana a najvažnije je pritom pitanje cijene po kojoj će Ina prodavati plin HEP-u kao opskrbljivač na veleprodajnom tržištu.

Naime, Vlada je krajem veljače utvrdila da je HEP kao opskrbljivač na veleprodajnom tržištu dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstva po cijeni od 18,09 lipa po kilovatsatu (odnosno 0,1809 kn/kWh).

No, kako cijena po kojoj će nabavljati plin od Ine ovisi i o kretanju cijene plina na tržištu, o dogovoru Ine i HEP-a ovisi i da li će i koliko HEP gubiti na razlici u cijeni po kojoj nabavlja i po kojoj je obvezan prodavati plin opskrbljivačima koji opskrbljuju kućanstava.

Prema procjenama nekih medija, s cijenom koja je dogovorena s Inom HEP bi imao gubitke od oko sto milijuna kuna u idućoj ogrijevnoj sezoni pa stoga čelništvo kompanije ne želi potpisati ugovor koji donosi gubitak jer je to Zakonom o trgovačkim društvima potencijalno kazneno djelo, dok neki drugi mediji špekuliraju kako je ispregovarana cijena dobra i HEP na njoj neće ostvarivati gubitke.