Foto: Anto Magzan/PIXSELL

"Do definitivnog okončanja natječajnog postupka (do potpisivanja ugovora) HEP nije u mogućnosti komentirati sam natječajni postupak, no možemo potvrditi da je najpovoljniji i prihvaćeni ponuđač INA", odgovorili su za N1 televiziju iz HEP-a.

Napomenuli su da i nakon okončanja natječajnog postupka, to jest potpisivanja Ugovora o nabavi plina, ugovorene cijene kao dio ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu, koja obvezuje obje ugovorne strane.