HDZ Mostu nudi dva ministarstva manje, poznati i kandidati za ministre

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

HDZ je, kažu izvori Večernjeg lista, navodno spreman Mostu ponuditi četiri ministarstva, što je dva manje nego u prošloj Vladi. Osim toga, HDZ će tražiti da Ministarstvo gospodarstva pripadne HDZ-u, a ne kao što je bilo, u kvoti Mosta. Zauzvrat bi Most navodno mogao dobiti Ministarstvo zdravlja.

Budući da novoj ekipi u HDZ-u represivni aparat ne predstavlja neku značajnu ulogu, kao što je to bilo u slučaju Tomislava Karamarka, HDZ je spreman, tvrdi naš izvor, MUP ostaviti u rukama Vlahe Orepića, najpopularnijeg Mostova ministra. To je lukava odluka HDZ-a budući da je Mostu MUP resor koji će ultimativno tražiti. U HDZ-u vjeruju da će Most inzistirati na Ministarstvu zaštite okoliša, ali i smatraju da neki Mostovi ministri, poput Dubravke Jurline Alibegović, s kojom su navodno nezadovoljni i u Mostu, neće više moći biti dio Vlade. Božo Petrov, kažu nam u HDZ-u, može računati na mjesto potpredsjednika Vlade, što je bio i u prošloj vlasti. HDZ je čvrsto pri stavu, a to je neki dan javno poručio i Drago Prgomet, da mjesto predsjednika Sabora neće prepustiti Mostu.

Navodno je HDZ-ov kandidat za mjesto šefa parlamenta Gordan Jandroković, novi glavni tajnik HDZ-a i čovjek istančana osjećaja za priklanjanje novim predsjednicima stranke.

U HDZ-u se već čuju i imena ljudi koji bi u Vladi mogli imati najviše funkcije. Davor Ivo Stier mogao bi biti ministar vanjskih poslova, ali i potpredsjednik Vlade za vanjske i unutarnje poslove. Na potpredsjedničko mjesto može računati i Ivana Maletić koja bi vjerojatno bila potpredsjednica za gospodarstvo, a možda i ministrica gospodarstva ili ministrica poduzetništva i obrta.

Ministar gospodarstva mogao bi biti i Tomislav Ćorić ili ministar rada i mirovinskog sustava. Za to mjesto konkurira i Goran Marić.U Vladi će svoje mjesto sigurno imati i Davor Božinović, jedan od najbližih suradnika Andreja Plenkovića, ali i Damir Krstičević, kao i Zdravko Marić, a moguće i Oleg Butković te Tomislav Tolušić.