"HDZ je stao u obranu kriminala u Agrokoru"

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik saborskog kluba Mosta Miroslav Šimić ocijenio je u ponedjeljak u Osijeku kako je evidentno da je HDZ, na čelu sa svojim predsjednikom i premijerom Andrejem Plenkovićem, "stao u obranu nepodopština i kriminala koji se događao u "Agrokoru", pa je stoga moralo i doći do razlaza HDZ-a i Mosta kao koalicijskih partnera.

Šimić je novinarima, tijekom obilježavanja 1. svibnja kod osječkog pješačkog mosta, rekao da Mostovi ministri nisu mogli podržati ministra financija Zdravka Marića, koji je "bio jedan od 25 izvršnih direktora u Agrokoru", odnosno član visokog menadžmenta tog koncerna, "koji potencijalno može učiniti najveću ugrozu za financijski sustav Hrvatske".

"Po nama nema nikakve logike da osoba, koja je došla s visoke pozicije u tom sustavu, u budućnosti radi kao ministar financija i čuva financijsku stabilnost Hrvatske", poručio je Šimić.

Upitan je li u ovom trenutku realnije preslagivanje i stvaranje nove parlamentarne većine, ili su izgledniji novi izbori, Šimić je odgovorio kako je to "pravo pitanje za Andreja Plenkovića, koji je prije nekoliko dana rekao da ima većinu".

U Mostu, naglasio je, očekuju da to i pokaže te da se vidi koji su to zastupnici, koji će podržati novu većinu.

Na upit je li Most spreman za nove parlamentarne izbore, ako bi do njih došlo, Šimić je kazao kako Most, kao svaka ozbiljna politička stranka, uvijek mora biti spreman za izbore.

"Očekujem da će nas građani podržati, jer smo više puta pokazali da vodimo računa o hrvatskim nacionalnim interesima, a ne o svojim foteljama", istaknuo je.