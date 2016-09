HDZ će Mostu prepustiti mjesto predsjednika Sabora?

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Danas je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao kako će tijekom dana biti nastavljen rad na formiranju nove vlade i to kroz radne skupine. O detaljima prijedloga njezinog ustroja koji je sinoć predstavljen Mostu nije htio govoriti. Potvrdio je kako bi nova vlada trebala imati četiri potpredsjednika.



Usuglasili su se oko sedam zahtjeva



Kako doznaje Politika Plus radne skupine HDZ-a i MOST-a usuglasile su se oko sedam zahtjeva MOST-a, neki od njih će se odmah provesti dok će za neke odrediti prilagodbeni rok, a tek nakon toga i plan provedbe. Detalji tog plana i dalje idu na kapaljku u javnost, no, kako se doznajem smanjenje pretplate HRT-u je usuglašena dok način i vremenski rok i dalje ostaje poznat tek pregovaračkim skupinama.



Oko organizacije Vlade, kažu sugovornici uspostavljen je visoki stupanj suglasja i finalizacija se može očekivati vrlo brzo. Što se tiče mjesta predsjednika Sabora, kako sada stvari stoje ono bi u konačnici moglo na kraju ipak pripasti MOST-u, procjena je jednog od izvora.