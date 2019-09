FOTO: GettyImages

Hanfa je po prvi put odlučila načeti pitanje regulacije najuspješnijeg novog kanala financiranja malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj - crowdfundinga. Sređivanje tog područja u velikoj mjeri prepustit će Uniji, ali planira paralelno raditi i na stvaranju hrvatskog regulatornog okvira za crowdfunding.

"Iako će se EU uredom urediti veliki dio pružanja usluga grupnog financiranja na razini Unije, u onom dijelu koji uredba neće pokriti primjenjivat će se nacionalni regulatorni okviri", ističe Hanfa.

U regulatoru navode da je na inicijativu tržišnih igrača pokrenuta inicijativa za usvajanje nacionalnog okvira za crowdfunding. Dodaju da je Europska komisija lani napravila prijedlog Uredbe o europskim pružateljima skupnog financiranja, tj. crowdfunding platformama da bi se na razini EU-a uspostavio harmonizirani regulatorni okvir te da bi se pospješio pristup alternativnim izvorima financiranja za male i srednje poduzetnike i start-up poduzeća.

"Raspravi koja je uslijedila značajno je doprinijela i Hrvatska. U listopadu i studenom ove godine bit će nastavljen trijalog, a do njegova završetka ne može se sa sigurnošću reći kako će izgledati konačan tekst uredbe niti kada će ona točno stupiti na snagu", navode iz Hanfe.

Postojeća regulacija crowdfundinga u Hrvatskoj koči investicije koje se žele raditi na taj način i najblaže rečeno dubiozna je. Iako na tom tržištu u Hrvatskoj djeluju platforme poput iznimno uspješnog Funderbeama SEE-a, iza koje stoje Zagrebačka burza i startup Funderbeam te koji je značajno pomogao nizu hrvatskim poduzetnika da dođu do kapitala a domaće investitore zainteresirao da više ulažu u hrvatsko malo i srednje poduzetništvo, domaća regulativa je vrlo nesklona takvom načinu prikupljanja sredstava i kapitala. Štoviše, Funderbeam SEE trenutačno zakonski ne može investicije svojih ulagača iz Hrvatske usmjeravati izravno u hrvatske startupe, jer to priječi država. Umjesto toga, te se investicije rade preko Estonije. K tome, Funderbeam SEE nije jedini koji se nalazi u takvoj dubioznoj situaciji. Sve je više igrača koji žele crowdfunding koristiti za razvoj svojih biznisa u energetici i drugim industrijama, ali nailaze na dubiozne prepreke. Stoga se očekuje da će se dosta problema riješiti kad na hrvatsko tržište počnu u većem broju ulaziti strane crowdfunding platforme. Među inima, najpoznatije na globalnoj razini su Kickstarter i Indiegogo.

"Europsko vijeće ide za tim da se uklone prepreke za crowdfunding platforme koje djeluju prekogranično, pruže posebno prilagođena pravila za subjekte koji se bave crowdfundingom te usvoji zajednički regulatorni okvir kako bi se osigurala visoka razina zaštite ulagača na području cijele EU", zaključuju u Hanfi.